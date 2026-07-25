എനിക്ക് ആരുടെയും സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല; വിമർശകർക്ക് മറുപടിയുമായി സോനം വാങ്ചുക്

By  Metro Desk Jul 25, 2026, 08:29 IST
സോനം

ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമർശകർക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ സോനം വാങ്ചുക്. തനിക്ക് ആരുടെയും സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ (Character Certificate) ആവശ്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്താമാക്കി.

​നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ, ഡൽഹി സർവകലാശാലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ, പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ മുൻനിർത്തി രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പരാമർശം. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയും പരീക്ഷാ വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ നടപടിയും ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാരും രംഗത്തുണ്ട്. നീറ്റ് വിഷയം ഉയർത്തി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസും സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

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