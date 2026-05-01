ഇവിഎമ്മിൽ കൃത്രിമം നടന്നാൽ മരണം വരെ പോരാടും; കേന്ദ്രസേനയെ മറികടന്ന് സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിൽ കയറി മമത ബാനർജി
പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണലിന് മുന്നോടിയായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളിൽ (EVM) കൃത്രിമം കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മരണം വരെ പോരാടുമെന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി.
കൊൽക്കത്തയിലെ സഖാവത്ത് മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിലെ സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം ചെലവഴിച്ച ശേഷമാണ് മമതയുടെ ഈ പ്രതികരണം. വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളിലോ വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയയിലോ മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് വഴി വെക്കുമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകളിൽ അസാധാരണമായ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്നാരോപിക്കുന്ന വീഡിയോ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മമതയുടെ സന്ദർശനം. ഭവാനിപൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഇവിഎമ്മുകളും ബാലറ്റുകളും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലാണ് മമത എത്തിയത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടതിനാലാണ് താൻ നേരിട്ടെത്തിയതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കേന്ദ്രസേന ആദ്യം തടഞ്ഞെങ്കിലും, സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്ന നിലയിലുള്ള അവകാശം ഉന്നയിച്ചതോടെ പിന്നീട് അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു. തന്റെ പാർട്ടിയുടെ ഏജന്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും ഏകപക്ഷീയമായ നീക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മമത ആരോപിച്ചു.
Our media-savvy @CEOWestBengal, Mr. Manoj Kumar Agarwal, should prioritise his constitutional mandate over late-night press conferences. While he is busy managing optics, @BJP4India has been caught on CCTV attempting to forcefully breach sealed ballot boxes at the Netaji Indoor… pic.twitter.com/saeBC7n9n5— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 30, 2026
10,000 പേർ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ എത്തും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ടിഎംസി
മെയ് 4-ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കാനിരിക്കെ ബിജെപിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. "മമതയുടെ ഒരു ആഹ്വാനമുണ്ടായാൽ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ 10,000 പേർ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇരച്ചെത്തും," എന്ന് പാർട്ടി എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നിയമത്തോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ സമാധാനം പാലിക്കുന്നതെന്നും, ഒരു ഇവിഎമ്മിലെങ്കിലും തൊട്ടുനോക്കിയാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗുണ്ടകളെ ബിജെപി സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ടിഎംസി ആരോപിക്കുന്നു.
പ്രവർത്തകർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം
വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂർ കാവൽ നിൽക്കാൻ മമത ബാനർജി പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. "എനിക്ക് കാവൽ നിൽക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അത് സാധിക്കും," എന്ന് മമത വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകളിൽ നിന്ന് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മെഷീനുകൾ മാറ്റുമ്പോൾ അവ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള (Swap) പ്ലോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ടിഎംസി പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മവീര്യം തകർക്കാനുള്ള മാനസിക യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
BJP’s game plan is out in the open, and it is a blueprint for failure.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) April 30, 2026
They deleted legitimate voters through SIR. They failed. They purged neutral officials and installed their own stooges. That failed too. They even attempted a midnight heist at the Netaji Indoor Stadium… pic.twitter.com/EJU8CRncE2
ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളി. എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ചാണ് സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകൾ സീൽ ചെയ്തതെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും ഏജന്റുമാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നും കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകൾക്കായി പ്രത്യേക സ്ട്രോങ്ങ് റൂം ഉണ്ടെന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ പാർട്ടികളെയും മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നതായും ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ മനോജ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.
എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ ബിജെപിക്ക് മുൻതൂക്കം
ബംഗാളിൽ ബിജെപിക്ക് മുൻതൂക്കം പ്രവചിക്കുന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. 'ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ'യുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ബിജെപി 192 സീറ്റുകൾ വരെ നേടിയേക്കാം. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് 100 സീറ്റുകളാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 23, 29 തീയതികളിലായി നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 90 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ബംഗാളിലെ ടിഎംസിയുടെ 15 വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യമാകും. യഥാർത്ഥ വിധി മെയ് 4-ന് അറിയാം.
