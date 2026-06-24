മിണ്ടാതിരുന്നാൽ വായിൽ കൊഴുക്കട്ടയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും; മിണ്ടിയാൽ പ്രശ്നം: വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി രജനീകാന്ത്
ചെന്നൈ: തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന നിരന്തരമായ വിമർശനങ്ങൾക്കും ട്രോളുകൾക്കും മറുപടിയുമായി സൂപ്പർ താരം രജനീകാന്ത്. പൊതുവേദികളിലും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലും താൻ നടത്തുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിവാദമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് താരത്തിന്റെ ഈ തുറന്നുപറച്ചിൽ.
"ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ വായിൽ കൊഴുക്കട്ടയാണോ എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കും. എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയാലോ, അത് എനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വലിയ പ്രശ്നമായി മാറുകയും ചെയ്യും," രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
തന്റെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാറുണ്ടെന്നും, എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിൽ വിവാദങ്ങൾ തിരയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ, എപ്പോൾ, എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് രജനീകാന്ത് തന്റെ മനസ്സിലിരുപ്പ് തുറന്നുപ്രകടിപ്പിച്ചത്. താരത്തിന്റെ ഈ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.