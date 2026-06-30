വോട്ട് നഷ്ടമായാൽ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും പോവും; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡി.കെ ശിവകുമാർ
ബംഗളൂരു: വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും പദ്ധതികളും ലഭിക്കാതെ പോകുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാർ. കർണാടകയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിന്റെ (SIR - Special Intensive Revision) പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നിർണായക മുന്നറിയിപ്പ്.
സംസ്ഥാനത്തെ ഓരോ പൗരനും വോട്ടർപട്ടികയിൽ തങ്ങളുടെ പേരുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കർണാടകയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്നും ഡി.കെ ശിവകുമാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും നിർദേശം നൽകി.
വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് നിലനിർത്തുന്നതിനായി ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും അതത് ജില്ലാ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാർക്ക് അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാരന്റി പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭിക്കാൻ വോട്ടർ ഐഡിയും വോട്ടർപട്ടികയിലെ പേരും കൃത്യമായിരിക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്.