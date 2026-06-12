നിങ്ങൾ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരാം; രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിൽ ജനാഭിപ്രായം തേടി രാഘവ ലോറൻസ്

By  Metro Desk Jun 12, 2026, 15:04 IST
Rahava

ചെന്നൈ: തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാലോകത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു പ്രമുഖ താരം കൂടി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. പ്രശസ്ത നടനും സംവിധായകനും നൃത്തസംവിധായകനുമായ രാഘവ ലോറൻസാണ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി പൊതുജനങ്ങളുടെയും ആരാധകരുടെയും അഭിപ്രായം തേടിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

​തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ പങ്കുവെച്ച ഒരു വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ലോറൻസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

"യാതൊന്നും പ്രതിഫലമായി പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ കടമ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ദയവായി നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവെക്കുക. നിങ്ങൾ 'വേണ്ട' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരില്ല, എന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ 'അതെ' എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറാണ്."

രാഘവ ലോറൻസ്

 

​തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്‌യുമായുള്ള അടുത്ത സൗഹൃദമാണ് ലോറൻസിനെ ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിജയ് രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ 'തമിഴക വെട്രി കഴകം' (TVK) എന്ന പാർട്ടിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ലോറൻസിന് താല്പര്യം. വിജയ് രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്ക് വരുന്ന 'തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ്' (ട്രിച്ചി ഈസ്റ്റ്) ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോറൻസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായേക്കുമെന്ന ശക്തമായ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ പ്രതികരണം.

​അധികാരത്തോടോ പണത്തോടോ ഉള്ള മോഹം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് സമൂഹത്തെ കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ സേവിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് താൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നതെന്നും ലോറൻസ് വ്യക്തമാക്കി. ആരാധകരിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും മികച്ച പിന്തുണയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

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