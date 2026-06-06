വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ റേഷൻ നൽകില്ലേ; ബംഗാൾ സർക്കാരിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ ഉവൈസി രംഗത്ത്
ഹൈദരാബാദ്: വോട്ടർപട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്രപരിശോധനയുടെ (SIR-Special Intensive Revision) അടിസ്ഥാനത്തിൽ റേഷൻ കാർഡുകൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി എഐഎംഐഎം (AIMIM) അധ്യക്ഷൻ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി. ഒരാൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണോ എന്ന് ഒവൈസി ചോദ്യം ചെയ്തു.
വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിലൂടെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പലരും യഥാർത്ഥ വോട്ടർമാരും പൗരന്മാരുമാണ്. പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം (PDS) വഴിയുള്ള റേഷൻ വിതരണത്തിന് ആധാർ ബയോമെട്രിക് ഒത്തുനോക്കൽ (Aadhaar Authentication) നിലവിലുള്ളപ്പോൾ, പിന്നെ എന്തിനാണ് വോട്ടർപട്ടികയെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
"സർക്കാർ പദ്ധതികൾ വോട്ട് ചെയ്തവർക്കുള്ള സമ്മാനമല്ല, മറിച്ച് അർഹരായ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കുമുള്ള അവകാശമാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനയല്ല, മറിച്ച് റേഷൻ വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുറയ്ക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ്. ഈ നീക്കം ദരിദ്രരായ ആളുകളെയും സ്ത്രീകളെയും ദലിത്-മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളെയും കടുത്ത ദുരിതത്തിലാക്കും."
— ഒവൈസി തന്റെ എക്സ് (X) ഹാൻഡിലിൽ കുറിച്ചു.
സർക്കാർ പദ്ധതികൾ വ്യക്തിപരമായ ചാരിറ്റിയല്ലെന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം കൊണ്ട് നടത്തുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, വോട്ടർപട്ടികയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാൻ നടത്തിയ തീവ്രപരിശോധനയിൽ (SIR) ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ റേഷൻ കാർഡുകൾ പരിശോധിക്കാനും റദ്ദാക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവർ, താമസം മാറിയവർ, വ്യാജ വോട്ടർമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ റേഷൻ കാർഡുകൾ ജൂൺ 15-നകം റദ്ദാക്കാനാണ് ബംഗാൾ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒവൈസി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.