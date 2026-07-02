വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം: ലീഗിന് വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു; എന്നാൽ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിനൊപ്പം നിന്നു: സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർക്കെതിരായ ആക്ഷേപങ്ങൾ തള്ളി മന്ത്രി കെ.എം ഷാജി
ന്യൂഡൽഹി: വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന്റെ നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന് വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നതായി മന്ത്രി കെ.എം. ഷാജി. മദ്യം വീര്യം കൂടിയതായാലും കുറഞ്ഞതായാലും പാടില്ലെന്നതാണ് ലീഗിന്റെ വ്യക്തമായ നിലപാടെന്നും എന്നാൽ ജനാധിപത്യപരമായ മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ പൊതുതീരുമാനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും വോട്ട് വാങ്ങി അധികാരത്തിൽ വന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പേരിൽ മാത്രം എടുത്ത പൊതുതീരുമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കാൻ കഴിയില്ല. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലീഗിന്റെ വിയോജിപ്പ് സാദിഖലി തങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ നിയമനം: വിവാദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് മന്ത്രി
സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ നിയമനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട്, ആ അധ്യായങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞുവെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി. അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചുകഴിഞ്ഞതോടെ ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിച്ചു. നിയമിതനായ ശേഷാദ്രിനാഥന് സംഘ്പരിവാർ സ്വഭാവമുണ്ടെന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ തള്ളിയ മന്ത്രി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അത്തരം ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രതികരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോയെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് മറുചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു.
തെരുവുനായ്ക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷ
തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പി.പി.പി (PPP) മാതൃകയിൽ ഉടൻ തന്നെ ഷെൽട്ടറുകൾ ഒരുക്കുമെന്നും അപകടകാരികളായ നായ്ക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ എ.ഐ (Artificial Intelligence) സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമെന്നും കെ.എം ഷാജി വ്യക്തമാക്കി. ദയാവധ പ്രോട്ടോക്കോളിന് രൂപം നൽകുന്നതിനൊപ്പം, വളർത്തുനായ്ക്കളെ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഉടമസ്ഥർക്കെതിരെ കടുത്ത ശിക്ഷാനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യവും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.