യുവനിരയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം; ലക്ഷ്യം വോട്ട് ബാങ്ക്: മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണിക്ക് സാധ്യത
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ-പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളും യുവത്വത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഭരണപരമായ മാറ്റങ്ങളുമായിരിക്കും ഈ പുനഃസംഘടനയുടെ പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ.
പാർട്ടിക്ക് പുതിയ ഊർജ്ജം നൽകാൻ കൂടുതൽ യുവനേതാക്കളെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. ദീർഘകാലമായി പദവികളിൽ തുടരുന്ന ചില മുതിർന്ന മന്ത്രിമാരെ സംഘടനാരംഗത്തേക്ക് മാറ്റിയേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനും വിവിധ ജാതി-പ്രാദേശിക സമവാക്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ 'ടീം മോദി' രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഭരണമികവ് വിലയിരുത്തി ചില സഹമന്ത്രിമാർക്ക് ക്യാബിനറ്റ് പദവി നൽകാനും ഒന്നിലധികം വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിമാരുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും പുനഃസംഘടനയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പാർലമെന്റിന്റെ അടുത്ത സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും.