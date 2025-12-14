ബംഗളൂരുവിൽ 19% പേർ അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് നിവാസികൾ; ഫ്ലാറ്റുടമകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ 'കർണാടക അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ബിൽ 2025' പാസ്സാക്കും: ഡി.കെ. ശിവകുമാർ

Dec 14, 2025
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയുടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും നഗരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ, നഗരത്തിലെ ഫ്ലാറ്റുടമകളുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, 'കർണാടക അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് (ഉടമസ്ഥാവകാശവും കൈകാര്യകർതൃത്വവും) ബിൽ 2025' ഉടൻ പാസ്സാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

​ബെംഗളൂരുവിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 19 ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം. നഗരവൽക്കരണം അതിവേഗം വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ ബിൽ അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് നിവാസികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.

  • ബില്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം: നിലവിലുള്ള നിയമത്തിലെ (Karnataka Apartment Ownership Act - KAOA) പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുക, ബിൽഡർമാരും താമസക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക, അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് അസോസിയേഷനുകളുടെ ഭരണപരമായ അവകാശങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് പുതിയ ബില്ലിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
  • പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ:
    • ഭൂമിയുടെ കൈമാറ്റം: ഒരു അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് സമുച്ചയത്തിലെ 60% ഫ്ലാറ്റുകൾ വിൽക്കുകയും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, കെട്ടിടം നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ബിൽഡർമാർ അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓണേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന് കൈമാറണമെന്ന് ബിൽ നിർബന്ധമാക്കുന്നു (Source: 3.1).
    • തർക്ക പരിഹാരം: അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് നിവാസികൾക്കിടയിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഒരു അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി സ്ഥാപിക്കാനും ബിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു (Source: 3.3).
    • റെഗുലേറ്ററി ചട്ടക്കൂട്: 8-ഓ അതിലധികമോ കെട്ടിടങ്ങളുള്ള വലിയ അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളിലെ അസോസിയേഷനുകൾക്കായി മാതൃകാപരമായ ഉപനിയമങ്ങൾ (Mandatory Model Bylaws) നിർബന്ധമാക്കും.
  • രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രാധാന്യം: ബെംഗളൂരുവിലെ വോട്ട് ബാങ്കിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധീനമുള്ള അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് നിവാസികളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് ഈ ബിൽ പാസ്സാക്കുന്നത് വഴി സാധിക്കും.

​"ബെംഗളൂരു ഇന്ന് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നഗരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ബിൽ പാസ്സാക്കി ഫ്ലാറ്റുടമകളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്," ഡി.കെ. ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

