ബംഗളൂരുവിൽ 19% പേർ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് നിവാസികൾ; ഫ്ലാറ്റുടമകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ 'കർണാടക അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ബിൽ 2025' പാസ്സാക്കും: ഡി.കെ. ശിവകുമാർ
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയുടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും നഗരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ, നഗരത്തിലെ ഫ്ലാറ്റുടമകളുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, 'കർണാടക അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് (ഉടമസ്ഥാവകാശവും കൈകാര്യകർതൃത്വവും) ബിൽ 2025' ഉടൻ പാസ്സാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ബെംഗളൂരുവിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 19 ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പുറത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം. നഗരവൽക്കരണം അതിവേഗം വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ ബിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് നിവാസികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
- ബില്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം: നിലവിലുള്ള നിയമത്തിലെ (Karnataka Apartment Ownership Act - KAOA) പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുക, ബിൽഡർമാരും താമസക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക, അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അസോസിയേഷനുകളുടെ ഭരണപരമായ അവകാശങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് പുതിയ ബില്ലിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
- പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ:
- ഭൂമിയുടെ കൈമാറ്റം: ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സമുച്ചയത്തിലെ 60% ഫ്ലാറ്റുകൾ വിൽക്കുകയും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, കെട്ടിടം നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ബിൽഡർമാർ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന് കൈമാറണമെന്ന് ബിൽ നിർബന്ധമാക്കുന്നു (Source: 3.1).
- തർക്ക പരിഹാരം: അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് നിവാസികൾക്കിടയിലെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഒരു അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി സ്ഥാപിക്കാനും ബിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു (Source: 3.3).
- റെഗുലേറ്ററി ചട്ടക്കൂട്: 8-ഓ അതിലധികമോ കെട്ടിടങ്ങളുള്ള വലിയ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളിലെ അസോസിയേഷനുകൾക്കായി മാതൃകാപരമായ ഉപനിയമങ്ങൾ (Mandatory Model Bylaws) നിർബന്ധമാക്കും.
- രാഷ്ട്രീയപരമായ പ്രാധാന്യം: ബെംഗളൂരുവിലെ വോട്ട് ബാങ്കിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധീനമുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് നിവാസികളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് ഈ ബിൽ പാസ്സാക്കുന്നത് വഴി സാധിക്കും.
"ബെംഗളൂരു ഇന്ന് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നഗരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ ബിൽ പാസ്സാക്കി ഫ്ലാറ്റുടമകളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്," ഡി.കെ. ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.