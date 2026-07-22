10 വർഷത്തിനിടെ ചോർന്നത് 152 പേപ്പറുകൾ'; വിദ്യാർഥികളെ അതിക്രമിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടി വേണം, മോദി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ 152 ചോദ്യപേപ്പറുകളാണ് ചോർന്നതെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി വച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കളിക്കുന്നതെന്നും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് തല്ലിച്ചതച്ച നടപടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് നേരെ അതിക്രമം കാണിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മാഫിയകൾക്കും എതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. കോടിക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും കഠിനാധ്വാനവും പ്രതീക്ഷകളുമാണ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലൂടെ തകരുന്നത്. న్యായമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു തെരുവിലിറങ്ങിയ വിദ്യാർഥികളെ കുറ്റവാളികളെപ്പോലെ കണ്ട് മർദിച്ചൊതുക്കുന്നത് ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പരീക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിലെ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും, വിദ്യാർഥികൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.