Nov 29, 2025
ന്യൂഡൽഹി: നിലവിലെ ലോകക്രമത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം സാമ്പത്തികശാസ്ത്രത്തെ (എക്കണോമിക്സിനെ) കൂടുതലായി മറികടക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് കാണുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലോക രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ തന്ത്രപരമായ സമീപനവും നയതന്ത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.

​ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികപരമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായ തീരുമാനങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും പലപ്പോഴും സാമ്പത്തികപരമായ പരിഗണനകളെക്കാൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ആഗോള നയതന്ത്രത്തിൽ പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നും ജയശങ്കർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

​"നയതന്ത്രത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ നാം തിരിച്ചറിയണം. ലോകത്ത് ഇന്ന്, സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളെ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

 

​ആഗോളതലത്തിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന വ്യാപാര തടസ്സങ്ങൾ, സംരക്ഷണവാദം (Protectionism), രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളാൽ എടുക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനക്ക് അടിവരയിടുന്നതായി വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

