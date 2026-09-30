വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കൽ: ഫോം 6-ൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക അനുബന്ധ സത്യവാങ്മൂലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒഴിവാക്കി
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനായുള്ള ഫോം 6-ൽ (Form 6) ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പ്രത്യേക തീവ്ര പരിശോധനാ (SIR - Special Intensive Revision) സത്യവാങ്മൂലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പിൻവലിച്ചു. തീവ്ര പരിശോധന പൂർത്തിയായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും അപേക്ഷകർക്കായാണ് ഈ ഇളവ് ബാധകമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പുതുതായി പേര് ചേർക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ മുൻകാലങ്ങളിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന അധിക വിവരങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഡീക്ലറേഷനിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലെയും ആപ്പുകളിലെയും (ECINET Portal) ഓൺലൈൻ ഫോമുകളിൽ നിന്ന് നിലവിൽ ഈ ഭാഗം നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ, പ്രത്യേക തീവ്ര പരിശോധന (SIR) നിലവിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപേക്ഷകർ ഈ വിവരങ്ങൾ തുടർന്നും നൽകേണ്ടി വരും. വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായ ഇടങ്ങളിൽ അപേക്ഷകർ ഇനിമുതൽ സാധാരണ ഫോം 6 മാത്രം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി.