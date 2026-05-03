ബംഗ്ലാദേശിനെ വീണ്ടും 'ഫാമിലി പോസ്റ്റിംഗ്' പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ; വിസ സേവനങ്ങൾ ഉടൻ പുനരാരംഭിച്ചേക്കും
May 3, 2026, 17:34 IST
ന്യൂഡൽഹി: അയൽരാജ്യമായ ബംഗ്ലാദേശുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിർണ്ണായക നീക്കവുമായി ഇന്ത്യ. ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസികളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തസ്തികകളെ വീണ്ടും 'ഫാമിലി പോസ്റ്റിംഗ്' (കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിക്കാവുന്ന തസ്തിക) വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ 'നോൺ-ഫാമിലി പോസ്റ്റിംഗ്' പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- കുടുംബങ്ങൾ മടങ്ങുന്നു: പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ, ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനിലും മറ്റ് കോൺസുലേറ്റുകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും.
- വിസ സേവനങ്ങൾ: ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാർക്കുള്ള വിസ സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണതോതിൽ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നോടിയായാണ് ഈ നടപടിയെ വിലയിരുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി വിസ നൽകുന്നതിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു.
- പശ്ചാത്തലം: ശൈഖ് ഹസീന സർക്കാരിന്റെ പതനത്തിന് പിന്നാലെ ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വവും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുടുംബങ്ങളെ തിരികെ വിളിക്കാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഖലീലുർ റഹ്മാന്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ശുഭസൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ തീരുമാനം സഹായകമാകും.