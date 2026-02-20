ഇന്ത്യ എഐ ഉച്ചകോടി വൻ വിജയം; 80 രാജ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കുമെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്
ന്യൂഡൽഹി: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) മേഖലയിൽ ലോകത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്ട് സമ്മിറ്റ് 2026' വൻ വിജയമെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. എഐ മേഖലയിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള എല്ലാ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളും ഉച്ചകോടിയിലെ സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനത്തിൽ (Summit Declaration) ഒപ്പുവെച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- പങ്കാളിത്തം: ഇതിനോടകം 70-ലധികം രാജ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഉച്ചകോടി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈ എണ്ണം 80 കടക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
- നിക്ഷേപ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ: ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി ഏകദേശം 250 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 21 ലക്ഷം കോടി രൂപ) നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ, സെമികണ്ടക്ടർ പ്ലാന്റുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- പാക്സ് സിലിക്ക (Pax Silica): നിർണായക معدനങ്ങളുടെയും (Critical Minerals) സെമികണ്ടക്ടറുകളുടെയും വിതരണ ശൃംഖല ഉറപ്പാക്കാൻ യുഎസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന 'പാക്സ് സിലിക്ക' സഖ്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി ചേർന്നു.
- എഐ മിഷൻ 2.0: ഉച്ചകോടിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ 'എഐ മിഷൻ 2.0' സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയെ താഴെത്തട്ടിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഉച്ചകോടിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
|
ഇനം
|
വിവരങ്ങൾ
|
ഒപ്പിട്ട രാജ്യങ്ങൾ
|
70+ (80 കടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു)
|
നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനം
|
$250 ബില്യൺ
|
പ്രധാന കരാർ
|
പാക്സ് സിലിക്ക ഡിക്ലറേഷൻ (Pax Silica Declaration)
|
ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്
|
ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള എഐ ഉപയോഗത്തിനായി 2.5 ലക്ഷം പേർ എടുത്ത പ്രതിജ്ഞ.