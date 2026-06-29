പ്രതിയോഗികളുടെ ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ത്യ പകർത്തിയെഴുതി; സി.സി.ഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരെ ആപ്പിൾ
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ (CCI) തങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന കുത്തകവിരുദ്ധ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ആരോപണങ്ങൾ വെറുതെ 'കോപ്പി-പേസ്റ്റ്' ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പ്രമുഖ ആഗോള സാങ്കേതികവിദ്യാ കമ്പനിയായ ആപ്പിൾ (Apple) ആരോപിച്ചു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വന്തമായി യാതൊരു പഠനവും നടത്താതെയാണ് തങ്ങൾ മത്സരനിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിയതെന്നും, അതിനാൽ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്നും ആപ്പിൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ആപ്പ് സ്റ്റോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആപ്പിൾ വിപണിയിലെ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന പരാതിയിലാണ് സി.സി.ഐ (Competition Commission of India) അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ടിൻഡറിന്റെ മാതൃകമ്പനിയായ മാച്ച് (Match), ഇന്ത്യൻ പേയ്മെന്റ് ആപ്പുകളായ പേടിഎം (Paytm), ഫോൺപേ (PhonePe) തുടങ്ങിയ എതിരാളികൾ നൽകിയ വാദങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം അതേപടി പകർത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ആപ്പിൾ സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ പറയുന്നു.
റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പല വിവരങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മുൻപ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു ഉത്തരവിലെ ഗ്രാഫുകൾ അതേപടി പകർത്തിയതാണെന്നും ആപ്പിൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ സാഹചര്യം യൂറോപ്പിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്നിരിക്കെയാണ് ഇതെന്നും ആപ്പിൾ വാദിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ ആപ്പിളിന് വെറും 6 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് പങ്കാളിത്തമുള്ളതെന്നും അതിനാൽ തങ്ങൾ വിപണി നിയന്ത്രിക്കുന്ന വലിയ ശക്തിയല്ലെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, കേസ് മനഃപൂർവ്വം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് ആപ്പിൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സി.സി.ഐയുടെ ആരോപണം. കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ വിറ്റുവരവിന്റെ (Turnover) 10 ശതമാനം വരെ പിഴ ചുമത്താൻ വ്യവസ്ഥയുള്ള നിയമപരമായ നടപടികളാണ് ആപ്പിൾ നേരിടുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സി.സി.ഐ ഈ വിഷയത്തിൽ എല്ലാ കക്ഷികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അടച്ചിട്ട വാതിൽ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയെ ഒരു പ്രധാന ഐഫോൺ നിർമ്മാണ ഹബ്ബായി ആപ്പിൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പുതിയ നിയമപോരാട്ടം മുറുകുന്നത്.