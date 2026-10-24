നവംബർ 1-ലെ ഇന്ത്യാ മുന്നണി റാലി; രാഹുൽ ഗാന്ധി സിഖ് വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ബി.ജെ.പി
Updated: Oct 24, 2026, 18:08 IST
ഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി നവംബർ 1-ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന റാലിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബി.ജെ.പി) രംഗത്തെത്തി. 1984 ഒക്ടോബർ 31-ലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായ നവംബർ 1 തന്നെ റാലിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സിഖ് ജനതയുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താനാണെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ആരോപിച്ചു.
റാലിയുടെ തീയതി മാറ്റാൻ മുന്നണിയിലെ പല ഘടകകക്ഷികളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും, ഇത് സിഖ് സമൂഹത്തിന്റെ മുറിവുകളിൽ ഉപ്പ് പുരട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും ബി.ജെ.പി കുറ്റപ്പെടുത്തി.