ഇന്ത്യ ഇതുവരെ 'വിശ്വഗുരു' ആയിട്ടില്ല; നമ്മുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ അപൂർണ്ണമാണ്: ആർ.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്
നാഗ്പൂർ: ആഗോളതലത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്ത്യ ഇതുവരെ 'വിശ്വഗുരു' ആയിട്ടില്ലെന്നും അതിനായുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും അപൂർണ്ണമാണെന്നും ആർ.എസ്.എസ് (RSS) സർസംഘചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത്. നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന ആർ.എസ്.എസ് പരിശീലന പരിപാടിയുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ലോകത്തിന് ഒരു പുതിയ വികസന പാത കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ സമയം കൈവന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. എന്നാൽ ലോകത്തെ നയിക്കാൻ രാജ്യം ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രാപ്തി കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാവി നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു, എന്നാൽ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി സജ്ജരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖ വ്യവസായി കുമാർ മംഗലം ബിർളയും ആഗോളതലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ, ഇന്ധനവില വർദ്ധനവ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) വിപ്ലവം എന്നിവ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ ദേശീയ ശേഷിയും പ്രതിരോധശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ബിർള ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ വാക്കുകളോട് യോജിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ പ്രതികരണം.
നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ശക്തവും സമൃദ്ധവുമായ ഒരു രാജ്യമായി മാറണമെന്നും മോഹൻ ഭാഗവത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.