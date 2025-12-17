ഡീപ്പിങ് കുരുക്കിൽ ഇന്ത്യ; ലോക ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാമത്
ന്യൂഡൽഹി: ലോക കായികരംഗത്തിന് നാണക്കേടായി ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തേജക പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ. ലോക ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസി (WADA) പുറത്തുവിട്ട 2024-ലെ ഏറ്റവും പുതിയ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ, ലോകത്തെ പ്രമുഖ കായിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗം (Positivity Rate) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്.
കായിക താരങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ നിരോധിത മരുന്നുകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിലാണ് ഇന്ത്യ മറ്റ് പ്രധാന രാജ്യങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെ കായിക മേഖലയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗം ഗൗരവകരമായ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഉയർന്ന പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്: വൻകിട കായിക ശക്തികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകളിലാണ് കൂടുതൽ നിരോധിത പദാർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.
- പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം: ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന പരിശോധനകളുടെ എണ്ണത്തിലും ഫലങ്ങളിലും വലിയ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- നാഡ (NADA) നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി: ദേശീയ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസിയുടെ (NADA) പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലും താഴേത്തട്ടിലുള്ള കായിക താരങ്ങളിൽ പോലും മരുന്ന് ഉപയോഗം വ്യാപകമാകുന്നത് വെല്ലുവിളിയാകുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര കായിക വേദികളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൽപ്പേരിനെ ഈ റിപ്പോർട്ട് ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. കായിക താരങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണം ശക്തമാക്കണമെന്നും കർശനമായ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും കായിക വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.