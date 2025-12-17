ഡീപ്പിങ് കുരുക്കിൽ ഇന്ത്യ; ലോക ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാമത്

By Metro DeskDec 17, 2025, 19:36 IST
ഉത്തേജക മരുന്ന്

ന്യൂഡൽഹി: ലോക കായികരംഗത്തിന് നാണക്കേടായി ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തേജക പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ. ലോക ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസി (WADA) പുറത്തുവിട്ട 2024-ലെ ഏറ്റവും പുതിയ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ, ലോകത്തെ പ്രമുഖ കായിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗം (Positivity Rate) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്.

​കായിക താരങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ നിരോധിത മരുന്നുകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിലാണ് ഇന്ത്യ മറ്റ് പ്രധാന രാജ്യങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെ കായിക മേഖലയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗം ഗൗരവകരമായ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • ഉയർന്ന പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്: വൻകിട കായിക ശക്തികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകളിലാണ് കൂടുതൽ നിരോധിത പദാർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.
  • പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം: ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന പരിശോധനകളുടെ എണ്ണത്തിലും ഫലങ്ങളിലും വലിയ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  • നാഡ (NADA) നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി: ദേശീയ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസിയുടെ (NADA) പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലും താഴേത്തട്ടിലുള്ള കായിക താരങ്ങളിൽ പോലും മരുന്ന് ഉപയോഗം വ്യാപകമാകുന്നത് വെല്ലുവിളിയാകുന്നു.

​അന്താരാഷ്ട്ര കായിക വേദികളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൽപ്പേരിനെ ഈ റിപ്പോർട്ട് ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. കായിക താരങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണം ശക്തമാക്കണമെന്നും കർശനമായ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും കായിക വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

