എഐ കുതിപ്പിനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ; 2030-ഓടെ ആമസോൺ 1.08 ലക്ഷം കോടി രൂപ കൂടി നിക്ഷേപിക്കും
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI), ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേഖലകളുടെ വികസനത്തിനായി 13 ബില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 1.08 ലക്ഷം കോടി രൂപ) കൂടി അധികമായി നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ആഗോള സാങ്കേതിക ഭീമന്മാരായ ആമസോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2030-ഓടെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പുതിയ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ആമസോൺ സിഇഒ ആൻഡി ജാസി (Andy Jassy) നടത്തിയ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ വൻ പ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവന്നത്. ഇതോടെ 2026 മുതൽ 2030 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആമസോൺ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന ആകെ നിക്ഷേപം 48 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയരും.
"ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലൗഡ്, എഐ ഹബ്ബായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകത മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് ഈ പുതിയ നിക്ഷേപം."
— ആൻഡി ജാസി, ആമസോൺ സിഇഒ
മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് (AWS) ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഈ 13 ബില്യൺ ഡോളർ പ്രധാനമായും വിനിയോഗിക്കുക. ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അത്യാധുനിക എഐ ചിപ്പുകളും സുരക്ഷിതമായ ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങളും വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കും. 2030-ഓടെ ഇന്ത്യയിൽ 38 ലക്ഷത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും 1.5 കോടി ചെറുകിട ബിസിനസുകളെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ആമസോൺ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.