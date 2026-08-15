സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ: സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണത്തിൽ ആഗോള ശക്തിയാകാൻ 'ചിപ്പ് വിഷൻ' പദ്ധതിയുമായി മോദി സർക്കാർ

By  Metro Desk Aug 15, 2026, 16:34 IST
ചിപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി: ഇലക്ട്രോണിക്സ്-സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വന്തമായി സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ മുൻനിര ഹബ്ബായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാനുള്ള വൻ പദ്ധതികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ 'സെമികണ്ടക്ടർ റോഡ്മാപ്പ്' ആഗോള ടെക് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്.

പ്രധാന വിവരങ്ങളും റോഡ്മാപ്പും:

ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷൻ (ISM): തദ്ദേശീയമായി ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് 76,000 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹനവും (Incentives) സബ്‌സിഡിയും നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന അടിത്തറ.

ആദ്യത്തെ 'മേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ' ചിപ്പ്: ഗുജറാത്തിലെ സാനന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പുകൾ പുറത്തിറങ്ങിത്തുടങ്ങി.

ആഗോള നിക്ഷേപങ്ങൾ: ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് (Tata Electronics), മൈക്രോൺ (Micron), സിജി സെമി (CG Semi) തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ആഗോള-ദേശീയ ടെക് കമ്പനികൾ വൻ തുകയാണ് ഗുജറാത്തിലും അസമിലുമായി പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.

ഡിസൈൻ മുതൽ നിർമ്മാണം വരെ: കേവലം മൊബൈൽ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒതുങ്ങാതെ, ചിപ്പ് ഡിസൈനിംഗ്, ഫാബ്രിക്കേഷൻ (Fab units), അസംബ്ലിംഗ്, പാക്കേജിംഗ് (OSAT) തുടങ്ങി ഈ രംഗത്തെ മുഴുവൻ ആവാസവ്യവസ്ഥയും (Ecosystem) രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

എന്തുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു?

സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (EVs), നിർമ്മിത ബുദ്ധി (AI), പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലെല്ലാം സെമികണ്ടക്ടറുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. തദ്ദേശീയമായി ചിപ്പുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക സ്വയംപര്യാപ്തത ഉറപ്പാകുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. 

Tags

Share this story

Featured

You may like