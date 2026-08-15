സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ: സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണത്തിൽ ആഗോള ശക്തിയാകാൻ 'ചിപ്പ് വിഷൻ' പദ്ധതിയുമായി മോദി സർക്കാർ
ന്യൂഡൽഹി: ഇലക്ട്രോണിക്സ്-സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വന്തമായി സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ മുൻനിര ഹബ്ബായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാനുള്ള വൻ പദ്ധതികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ 'സെമികണ്ടക്ടർ റോഡ്മാപ്പ്' ആഗോള ടെക് ലോകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്.
പ്രധാന വിവരങ്ങളും റോഡ്മാപ്പും:
ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷൻ (ISM): തദ്ദേശീയമായി ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് 76,000 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹനവും (Incentives) സബ്സിഡിയും നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന അടിത്തറ.
ആദ്യത്തെ 'മേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ' ചിപ്പ്: ഗുജറാത്തിലെ സാനന്ദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ്പുകൾ പുറത്തിറങ്ങിത്തുടങ്ങി.
ആഗോള നിക്ഷേപങ്ങൾ: ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് (Tata Electronics), മൈക്രോൺ (Micron), സിജി സെമി (CG Semi) തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ആഗോള-ദേശീയ ടെക് കമ്പനികൾ വൻ തുകയാണ് ഗുജറാത്തിലും അസമിലുമായി പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.
ഡിസൈൻ മുതൽ നിർമ്മാണം വരെ: കേവലം മൊബൈൽ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒതുങ്ങാതെ, ചിപ്പ് ഡിസൈനിംഗ്, ഫാബ്രിക്കേഷൻ (Fab units), അസംബ്ലിംഗ്, പാക്കേജിംഗ് (OSAT) തുടങ്ങി ഈ രംഗത്തെ മുഴുവൻ ആവാസവ്യവസ്ഥയും (Ecosystem) രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
എന്തുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി പ്രധാനപ്പെട്ടതാകുന്നു?
സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (EVs), നിർമ്മിത ബുദ്ധി (AI), പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിലെല്ലാം സെമികണ്ടക്ടറുകൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. തദ്ദേശീയമായി ചിപ്പുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക സ്വയംപര്യാപ്തത ഉറപ്പാകുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.