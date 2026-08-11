ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ വിട്ടുനൽകണമെന്ന ആവശ്യം: പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യ

By  Metro Desk Aug 11, 2026, 19:24 IST
ഷെയ്ഖ് ഹസീന

ന്യൂഡൽഹി: ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ വിട്ടുനൽകണമെന്ന ധാക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക അപേക്ഷ ഇന്ത്യ പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള നിയമപരമായ പ്രോട്ടോക്കോളുകളും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി കരാറുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിഷയത്തിൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

​ബംഗ്ലാദേശിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തുടർന്ന് അധികാരഭ്രഷ്ടയായ ഹസീന, 2024 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഇന്ത്യയിലാണ് അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത്. ഹസീനയെ വിചാരണയ്ക്കായി വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇടക്കാല സർക്കാർ ഇന്ത്യയോട് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

നിയമപരമായ പരിശോധന: ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിൽ 2013-ൽ ഒപ്പുവെച്ച കുറ്റവാളികളെ കൈമാറുന്നതിനുള്ള കരാറിലെ (Extradition Treaty) വ്യവസ്ഥകൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യ അപേക്ഷ പരിശോധിക്കുന്നത്.

പ്രത്യേക ഇളവുകൾ: രാഷ്ട്രീയപരമായ കേസുകളിലോ, നീതിയുക്തമായ വിചാരണ ഉറപ്പില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലോ വ്യക്തികളെ കൈമാറാതിരിക്കാൻ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്.

ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്: അയൽരാജ്യവുമായുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടും മാനുഷിക തത്ത്വങ്ങളും പാലിച്ചായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

​വിഷയത്തിൽ വികാരപരമായ തിടുക്കം കൂട്ടാതെ, നിയമപരമായ എല്ലാ വശങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച് നയതന്ത്ര തലത്തിൽ തന്നെ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം. 

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