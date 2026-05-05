ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ പരീക്ഷണം; ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി NOTAM പുറപ്പെടുവിച്ചു
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ വിശാലമായ ഭാഗങ്ങളെ അപായ മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ നോട്ടാം (Notice to Airmen - NOTAM) പുറപ്പെടുവിച്ചു. ദീർഘദൂര മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. 2026 ഏപ്രിൽ 25 മുതൽ മെയ് 6 വരെയാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത്. ഏകദേശം 3,550 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ആകാശപാതയാണ് പരീക്ഷണത്തിനായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ (IRBM) വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
അഗ്നി-IV പരീക്ഷണം നടന്നേക്കും
വിക്ഷേപണ പാതയും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മേഖലയും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇത് അഗ്നി-IV മിസൈലിന്റെ പരീക്ഷണമാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങൾ ഇന്ത്യ ടുഡേയോട് സൂചിപ്പിച്ചു. 3,500 മുതൽ 4,000 കിലോമീറ്റർ വരെ പരിധിയുള്ള അഗ്നി-IV, ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ആണവ പ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ നിർണ്ണായക ഭാഗമാണ്. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുള്ളതും ഖര ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഈ മിസൈലിന് 1,000 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള യുദ്ധമുന വഹിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട്.
പ്രത്യേകതയുള്ള സമയം
2025 മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി ഇതിനെ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇന്ത്യയുടെ സന്നദ്ധതയും ശേഷിയും വിളിച്ചോതുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഈ വിക്ഷേപണമെന്ന് തന്ത്രപ്രധാന നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
പ്രതിരോധ നവീകരണം
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ മിസൈൽ ശേഖരം പരീക്ഷിക്കുന്നത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്മറൈൻ ലോഞ്ച്ഡ് കെ-4 (K-4), ഹൈപ്പർസോണിക് എൽആർആഷ്എം (LRAShM) എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം അഗ്നി ശ്രേണിയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ നയത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാണ്. കൂടാതെ 800 കിലോമീറ്റർ പരിധിയുള്ള ബ്രഹ്മോസ് ക്രൂയിസ് മിസൈലിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 2027 അവസാനത്തോടെ ഇത് സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
എന്താണ് നോട്ടാം (NOTAM)?
സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഉയർന്ന റിസ്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി സിവിൽ വിമാനങ്ങൾക്ക് ആകാശപാതയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നോക്കാം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. മുൻപ് പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള സംഘർഷ സമയങ്ങളിലും മറ്റും ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിലവിലുള്ളപ്പോൾ സിവിൽ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല. മിസൈലുകൾ, ഡ്രോണുകൾ, സൈനിക വിമാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാനും മറ്റ് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.