അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ജാവലിൻ ആന്റി ടാങ്ക് മിസൈലുകൾ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ; 45.7 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ കരസേനയ്ക്കായി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ലോകപ്രശസ്തമായ 'ജാവലിൻ' ടാങ്ക് വിരുദ്ധ ഗൈഡഡ് മിസൈൽ (Javelin Anti-Tank Guided Missile) സംവിധാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യ കരാറൊപ്പിട്ടു. 45.7 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 380 കോടിയോളം രൂപ) ഇടപാടാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
കരാറിന്റെ ഭാഗമായി 100 ജാവലിൻ മിസൈലുകളും 25 ലൈറ്റ്വെയ്റ്റ് കമാൻഡ് ലോഞ്ച് യൂണിറ്റുകളും (LwCLU) ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഭാവിയിൽ ഈ മിസൈലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സംയുക്തമായി നിർമ്മിക്കാനും (Co-production) ഇരുരാജ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
തോളിൽ വെച്ച് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതും ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ടാൽ സ്വയം പിന്തുടർന്നു നശിപ്പിക്കുന്നതുമായ ('ഫയർ ആൻഡ് ഫൊർഗെറ്റ്') സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ജാവലിൻ മിസൈലുകളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. ശത്രുക്കളുടെ യുദ്ധടാങ്കുകളെയും അതിർത്തിയിലെ പ്രതിരോധ കോട്ടകളെയും കൃത്യതയോടെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ ആയുധം ഇന്ത്യയുടെ കരസേനക്ക് വലിയ കരുത്തുപകരും. ভারত-യുഎസ് പ്രതിരോധ ബന്ധത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ ചുവടുവെയ്പ്പാണെന്ന് അമേരിക്കൻ അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോർ പ്രതികരിച്ചു.