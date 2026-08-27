നേപ്പാളിൽ വൻ രക്ഷാദൗത്യത്തിന് ഇന്ത്യ; MI-17, ധ്രുവ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ സജ്ജമാക്കി നിർത്തി വ്യോമസേന

By  Metro Desk Updated: Aug 27, 2026, 08:48 IST
നേപ്പാൾ

ന്യൂഡൽഹി: പ്രകൃതിദുരന്തം നേരിടുന്ന നേപ്പാളിൽ വൻ ദുരിതാശ്വാസ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സജ്ജമായി. നേപ്പാളിലെ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായവും ഭക്ഷണവും എത്തിക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ MI-17 V5, ധ്രുവ് (Advanced Light Helicopter - ALH) എന്നീ അത്യാധുനിക ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

​നേപ്പാൾ സർക്കാരിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചും 'അയൽപക്കത്തിന് മുൻഗണന' (Neighborhood First) എന്ന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ അടിയന്തര ഇടപെടൽ. ദുരന്തനിവാരണ മേഖലയിൽ പ്രാഗല്ഭ്യം തെളിയിച്ച ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും (NDRF) വ്യോമസേനയുടെയും പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ ഏത് നിമിഷവും നേപ്പാളിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ തയ്യാറാണ്.

​ഭാരമേറിയ സാമഗ്രികളും കൂടുതൽ ആളുകളെയും ഒരേസമയം മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന MI-17 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും, ദുഷ്കരമായ മലയോര മേഖലകളിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന സ്വദ്ദേശീയ നിർമ്മിത ധ്രുവ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളുമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുക. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും നേപ്പാളിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. 

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