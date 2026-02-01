ട്രംപ് ടാക്സിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യ; ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ്: കസ്റ്റംസ് തീരുവ കുറച്ചു
Feb 1, 2026, 20:31 IST
ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉയർന്ന വ്യാപാര നികുതികൾ (Tariffs) സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ആഘാതം മറികടക്കാൻ ബജറ്റിൽ നിർണ്ണായക നീക്കവുമായി ഇന്ത്യ. ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദന മേഖലയെ ശാക്തീകരിക്കാനും കയറ്റുമതിയിൽ ആഗോള മത്സരക്ഷമത നിലനിർത്താനുമായി നിരവധി മേഖലകളിൽ കസ്റ്റംസ് തീരുവ കുറയ്ക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പ്രധാന വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ
- വ്യാപാര യുദ്ധത്തെ നേരിടാൻ തന്ത്രം: യുഎസ് താരിഫ് വർദ്ധനവിനെതിരെ ആഭ്യന്തര വിപണിക്ക് സുരക്ഷാ കവചം.
- ഇറക്കുമതി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ: അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെയും മൂലധന ഉപകരണങ്ങളുടെയും തീരുവ വെട്ടിക്കുറച്ചു.
- വ്യവസായങ്ങൾക്ക് കരുത്ത്: പ്രതിരോധം, ആരോഗ്യം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മേഖലകൾക്ക് വലിയ ഇളവുകൾ.
ബജറ്റിലെ പ്രധാന കസ്റ്റംസ് മാറ്റങ്ങൾ
ആഗോള വിപണിയിലെ തിരിച്ചടികൾ നേരിടാനും ഉൽപ്പാദന ചിലവ് കുറയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- വ്യക്തിഗത ഇറക്കുമതി: വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിദേശത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ 20 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 10 ശതമാനമായി പകുതിയായി കുറച്ചു.
- പ്രതിരോധം & ഏവിയേഷൻ: വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും (MRO) നിർമ്മാണത്തിനുമുള്ള പാർട്സുകളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കി.
- ആരോഗ്യ മേഖല: ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെ 17 കാൻസർ മരുന്നുകളെ കസ്റ്റംസ് തീരുവയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി.
- പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം: സോളാർ പാനലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം ആന്റിമൊണേറ്റ്, ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി നിർമ്മാണ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തീരുവ കുറച്ചു.
- സെമി കണ്ടക്ടർ: ഇന്ത്യ സെമി കണ്ടക്ടർ മിഷൻ 2.0-ന്റെ ഭാഗമായി ഈ മേഖലയിലുള്ള ഇറക്കുമതി ഇളവുകൾ തുടരും.
ട്രംപിന്റെ നയങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ മറുപടിയും
അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നികുതി കുറയ്ക്കാത്ത പക്ഷം ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ 10% മുതൽ 20% വരെ അധിക നികുതി ചുമത്തുമെന്ന് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച മാർഗ്ഗങ്ങൾ:
- ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ: അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ചിലവ് കുറയ്ക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അവ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനും സാധിക്കും.
- വിപണി വൈവിധ്യവൽക്കരണം: യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ (FTA) വേഗത്തിലാക്കി അമേരിക്കയോടുള്ള അമിത ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നു.
- ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം: 'മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' പദ്ധതി വഴി വിദേശ കമ്പനികളെ ഇന്ത്യയിൽ ഫാക്ടറികൾ തുടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചു.