ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ നിർണായക യോഗം നാളെ ഡൽഹിയിൽ; 23 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പങ്കെടുക്കും

By  Metro Desk Jun 7, 2026, 20:37 IST
india Munnani

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള സംയുക്ത നീക്കങ്ങളും ഭാവി തന്ത്രങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ 'ഇന്ത്യ' (INDIA) സഖ്യത്തിന്റെ നിർണായക യോഗം തിങ്കളാഴ്ച (ജൂൺ 8) ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കും. ഡൽഹിയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്ബിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ 23 പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിയതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് അറിയിച്ചു.

​വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഇന്ത്യ സഖ്യം ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2029-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഭാവി പരിപാടികളും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള തന്ത്രങ്ങളും യോഗത്തിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകും.

​വ്യക്തിപരമായ മറ്റ് അസൗകര്യങ്ങൾ കാരണം ചില പാർട്ടികൾക്ക് ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അവർ സഖ്യത്തോടൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.

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