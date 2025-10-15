ബ്രസീലിന് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച 'ആകാശ്' മിസൈൽ സംവിധാനം നൽകാൻ ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം; പ്രതിരോധ കയറ്റുമതിയിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്

By Metro DeskOct 15, 2025, 21:24 IST
Akash Missile

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച അത്യാധുനിക വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈൽ സംവിധാനമായ 'ആകാശ്' ബ്രസീലിന് വിൽക്കാൻ സാധ്യത തേടുന്നു. പ്രതിരോധ കയറ്റുമതിയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ശക്തിയാർജ്ജിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരുന്ന നീക്കമാണിത്.

​ബ്രസീലിന്റെ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആകാശ് മിസൈൽ സംവിധാനം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതായി പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങൾ സൂചന നൽകുന്നു. ചൈനയുടെയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും സമാന സംവിധാനങ്ങളെ മറികടന്ന് ആകാശിന് കരാർ നേടാനാകുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ.

ആകാശ് മിസൈലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ:

  • തദ്ദേശീയ മികവ്: ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ (DRDO) വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഭൂതല-വ്യോമ മിസൈൽ സംവിധാനമാണ് ആകാശ്.
  • ശേഷി: ഏകദേശം 25 മുതൽ 30 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരപരിധിയുള്ള (പുതിയ പതിപ്പുകൾക്ക് 80 കിലോമീറ്റർ വരെ) ഈ മിസൈലിന്, ശത്രുവിന്റെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, ഡ്രോണുകൾ, ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ എന്നിവയെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട്.
  • മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം: റോഡിലൂടെയും മറ്റും വേഗത്തിൽ എത്തിച്ച് വിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മൊബൈൽ സംവിധാനമാണിത്.
  • ബഹുമുഖ ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ഒരേ സമയം നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച് തകർക്കാനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനം ആകാശിനുണ്ട്.

​പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബ്രസീൽ സന്ദർശന വേളയിലും മറ്റ് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിലും പ്രതിരോധ സഹകരണം ഒരു പ്രധാന അജണ്ടയായിരുന്നു. ആകാശ് പോലുള്ള തദ്ദേശീയ സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്നത് വഴി ആഗോള ആയുധ വിപണിയിൽ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

