ചൈനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പൗരന്മാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം: ഇന്ത്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
ചൈനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പൗരന്മാർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി ഇന്ത്യ രംഗത്ത്.
ചൈനയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ അങ്ങേയറ്റം വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അതിർത്തി തർക്കങ്ങളുടെയും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പുതിയ യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പ്. കിഴക്കൻ ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെയും വിദേശികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അസുഖകരമായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺസുലർ തലത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ഉപദേശങ്ങളും നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ യാത്രക്കാർ പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും, അപകടസാധ്യതയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും ഫോൺ വഴി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും, അജ്ഞാതരായവരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വീഴരുതെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ചൈനയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായോ അതത് കോൺസുലേറ്റുകളുമായോ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും പൗരന്മാരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.