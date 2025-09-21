എച്ച്-1 ബി വിസ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് യുഎസിന് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് യുഎസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നും, എച്ച്1ബി (H-1B) വിസ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുത്ത മാനുഷിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണൽ സമൂഹത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ യുഎസ് അധികൃതരെ അറിയിച്ചതായി ഉന്നത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
പ്രധാന ആശങ്കകൾ:
- സാമ്പത്തിക ആഘാതം: യുഎസ് സാങ്കേതിക, ഐടി മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് എച്ച്1ബി വിസയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു.
- മാനസിക സമ്മർദം: വിസ ലഭിക്കാനുള്ള അനിശ്ചിതത്വവും, ഉയർന്ന ഫീസും കാരണം നിരവധി ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾ മാനസിക സമ്മർദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇത് പലരുടെയും അമേരിക്കൻ ജീവിതം വഴിമുട്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- കുടുംബബന്ധങ്ങൾ: H-4 വിസയുള്ള ജീവിത പങ്കാളികൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് കുടുംബങ്ങളെ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാക്കും.
- യുഎസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തിരിച്ചടി: വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ അഭാവം യുഎസിലെ പല കമ്പനികളുടെയും വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യുഎസിലെ പല നവീകരണ സംരംഭങ്ങളുടെയും നട്ടെല്ല് ഇന്ത്യൻ വിദഗ്ധരാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്:
വിസ നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുഎസ് ഭരണകൂടവുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. യുഎസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും, മാനുഷികപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എച്ച്1ബി വിസ ഫീസ് കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചതും, പുതിയ നിയമങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ ടെക്കികൾക്ക് ഇരുട്ടടിയായിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യം യുഎസ്, ഇന്ത്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.