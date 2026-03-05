ആസാമിൽ വ്യോമസേനയുടെ സുഖോയ് വിമാനം കാണാതായി; കർബി ആംഗ്ലോങ്ങിൽ തകർന്നുവീണതായി സംശയം
ഗുവാഹത്തി: ആസാമിലെ കർബി ആംഗ്ലോങ് ജില്ലയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സുഖോയ് (Su-30 MKI) യുദ്ധവിമാനം കാണാതായി. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം ജോർഹട്ട് വ്യോമതാവളത്തിൽ നിന്ന് പതിവ് പരിശീലന പറക്കലിനായി പുറപ്പെട്ട വിമാനത്തിന് രാത്രി 7:42-ഓടെ റഡാർ ബന്ധം നഷ്ടമാവുകയായിരുന്നു. വിമാനം കർബി ആംഗ്ലോങ്ങിലെ വനമേഖലയിൽ തകർന്നുവീണതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- വിമാനം: സുഖോയ് Su-30 MKI.
- സ്ഥലം: ആസാമിലെ കർബി ആംഗ്ലോങ് ജില്ല (ചോക്കിഹോല മേഖലയ്ക്ക് സമീപം).
- സമയം: വ്യാഴാഴ്ച (മാർച്ച് 5, 2026) രാത്രി 7:42-ന് റഡാർ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു.
- നിലവിലെ അവസ്ഥ: വ്യോമസേനയും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ചേർന്ന് വിപുലമായ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.
തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതം:
വിമാനം കാണാതായ വാർത്ത പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൈലറ്റുമാരെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ദുർഘടമായ വനമേഖലയായതിനാൽ തിരച്ചിൽ ദൗത്യം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. കാണാതായ പൈലറ്റുമാരെ കണ്ടെത്താനായി ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരച്ചിൽ രാത്രിയിലും തുടരുകയാണ്.
കർബി ആംഗ്ലോങ്ങിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ വിമാനം തകർന്നുവീഴുന്നത് കണ്ടതായി ചില നാട്ടുകാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗികമായി തകർച്ച സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വ്യോമസേന തയ്യാറായിട്ടില്ല. സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അതോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണോ അപകടകാരണമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.