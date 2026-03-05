ആസാമിൽ വ്യോമസേനയുടെ സുഖോയ് വിമാനം കാണാതായി; കർബി ആംഗ്ലോങ്ങിൽ തകർന്നുവീണതായി സംശയം

By Metro DeskMar 5, 2026, 22:26 IST
Sagali

ഗുവാഹത്തി: ആസാമിലെ കർബി ആംഗ്ലോങ് ജില്ലയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സുഖോയ് (Su-30 MKI) യുദ്ധവിമാനം കാണാതായി. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം ജോർഹട്ട് വ്യോമതാവളത്തിൽ നിന്ന് പതിവ് പരിശീലന പറക്കലിനായി പുറപ്പെട്ട വിമാനത്തിന് രാത്രി 7:42-ഓടെ റഡാർ ബന്ധം നഷ്ടമാവുകയായിരുന്നു. വിമാനം കർബി ആംഗ്ലോങ്ങിലെ വനമേഖലയിൽ തകർന്നുവീണതായാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • വിമാനം: സുഖോയ് Su-30 MKI.
  • സ്ഥലം: ആസാമിലെ കർബി ആംഗ്ലോങ് ജില്ല (ചോക്കിഹോല മേഖലയ്ക്ക് സമീപം).
  • സമയം: വ്യാഴാഴ്ച (മാർച്ച് 5, 2026) രാത്രി 7:42-ന് റഡാർ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു.
  • നിലവിലെ അവസ്ഥ: വ്യോമസേനയും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ചേർന്ന് വിപുലമായ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.

തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതം:

​വിമാനം കാണാതായ വാർത്ത പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൈലറ്റുമാരെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ദുർഘടമായ വനമേഖലയായതിനാൽ തിരച്ചിൽ ദൗത്യം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. കാണാതായ പൈലറ്റുമാരെ കണ്ടെത്താനായി ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരച്ചിൽ രാത്രിയിലും തുടരുകയാണ്.

​കർബി ആംഗ്ലോങ്ങിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ വിമാനം തകർന്നുവീഴുന്നത് കണ്ടതായി ചില നാട്ടുകാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗികമായി തകർച്ച സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വ്യോമസേന തയ്യാറായിട്ടില്ല. സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അതോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണോ അപകടകാരണമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

