ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് വൻ കുതിപ്പ്: 114 റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു; 90 എണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കും
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 114 റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങാനൊരുങ്ങി രാജ്യം. 'മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' പദ്ധതിക്ക് വൻ മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതിരോധ ഇടപാടാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആകെ വാങ്ങുന്ന 114 വിമാനങ്ങളിൽ 90 എണ്ണവും ഇന്ത്യയിൽ വച്ച് തന്നെയായിരിക്കും നിർമിക്കുക.
ബാക്കി 24 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നിർമിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കും. രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ നിർമാണ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവ്വേകുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനം.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനും വ്യോമസേനയുടെ സ്ക്വാഡ്രൻ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ അത്യാധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കും. ആഭ്യന്തര കമ്പനികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക. ഇതോടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പുതിയ വേഗത കൈവരും.