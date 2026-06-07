വിലവർദ്ധനവിനിടയിലും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എൽപിജി നിരക്ക് ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾക്ക്: കേന്ദ്ര സർക്കാർ
Jun 7, 2026, 20:30 IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പാചകവാതകം (LPG) ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾക്കാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. എൽപിജി വിലവർദ്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കിടയിലാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ വിശദീകരണം.
ആഗോള വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം കാരണം നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ ചെലവ് 1,600 രൂപ കടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സബ്സിഡികളും മറ്റ് സർക്കാർ ഇടപെടലുകളും വഴി ഇതിലും വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സിലിണ്ടറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ വലിയ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.