വെനസ്വേലയിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യൻ നാവികന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ ആന്തരികാവയവങ്ങളില്ല; ദുരൂഹത: അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം
ന്യൂഡൽഹി: വെനസ്വേലയിൽ വച്ച് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ പ്രധാന ആന്തരികാവയവങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത നിലയിൽ. ഉത്തർപ്രദേശ് ദേവരീയ സ്വദേശിയായ രാകേഷ് ചൗഹാൻ (33) എന്ന നാവികന്റെ മൃതദേഹമാണ് അവയവങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത നിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ കടുത്ത ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് നാവികന്റെ കുടുംബവും ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സീഫെറേഴ്സ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും (FSUI) രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മെയ് മാസത്തിലാണ് രാകേഷ് ചൗഹാൻ വെനസ്വേലയിൽ വച്ച് മരണപ്പെടുന്നത്. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് അവിടെയുള്ള അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നത്. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൃതദേഹം ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് നടത്തിയ രണ്ടാം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
കാണാതായ അവയവങ്ങൾ: രാകേഷിന്റെ തലച്ചോറ്, ഹൃദയം, ശ്വാസകോശങ്ങൾ, കരൾ, വൃക്കകൾ, കുടൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ആന്തരികാവയവങ്ങളൊന്നും മൃതദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ശരീരത്തിലെ പാടുകൾ: മൃതദേഹത്തിൽ അവയവങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം തുന്നിക്കെട്ടിയ നിലയിലുള്ള 22 ഓളം കട്ട് മാർക്കുകൾ (Incision marks) കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കാരണം വ്യക്തമല്ല: പ്രധാന അവയവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലൂടെ മരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
വെനസ്വേലയിൽ വച്ച് കൃത്യമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാതെയാണ് മൃതദേഹം വിട്ടയച്ചതെന്നാണ് സൂചന. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അവയവക്കടത്ത് മാഫിയയ്ക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നടക്കമുള്ള കടുത്ത സംശയത്തിലാണ് കുടുംബം. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും വെനസ്വേലയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ചേർന്ന് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നാവിക സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.