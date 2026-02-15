അമേരിക്കയിൽ കാണാതായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
അമേരിക്കയിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് പോയ കർണാടക സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥി സാകേത് ശ്രീനിവാസയ്യയെ (22) മരണപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരണം. സാകേതിനായി പോലീസ് ഊർജ്ജിതമായ തിരച്ചിൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. സാകേത് ശ്രീനിവാസയ്യയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു.
"കാണാതായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി സാകേത് ശ്രീനിവാസയ്യയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തതായി ലോക്കൽ പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നതിൽ കോൺസുലേറ്റ് അഗാധമായ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദുഷ്കരമായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു," കോൺസുലേറ്റ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
സാകേത് ശ്രീനിവാസയ്യയെ ഫെബ്രുവരി 9 മുതലാണ് കാണാതാകുന്നത്. കാണാതാകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിയെ അവസാനമായി കണ്ടത് ബെർക്ക്ലി കുന്നുകളിലെ അൻസ തടാകത്തിന് സമീപമായിരുന്നു. അതേസമയം പാസ്പോർട്ടും ലാപ്ടോപ്പും അടങ്ങിയ ബാക്ക്പാക്ക് സമീപത്തെ ഒരു വാതിൽപ്പടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി ഒരു പ്രാദേശിക മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
ബെർക്ക്ലിയിലെ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിലാണ് സാകേത് പഠിച്ചിരുന്നത്. ബെർക്ക്ലി കുന്നുകളിലെ അൻസ തടാകത്തിന് സമീപമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി കണ്ടതെന്ന് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ശ്രീനിവാസയ്യയുടെ റൂംമേറ്റ് ബനീത് സിംഗ്, തന്റെ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്താൻ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് ലിങ്ക്ഡ്ഇനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് വിവരം പുറത്ത് വരുന്നത്.
'എന്റെ റൂംമേറ്റായ സാകേത്ഹ് ശ്രീനിവാസയ്യ തിങ്കളാഴ്ച 9-ാം തീയതി മുതൽ കാണാതായിരിക്കുകയാണ്. അവസാനമായി ബെർക്ലി ഹിൽസിലെ ലേക്ക് ആൻസയ്ക്ക് സമീപം കണ്ടതായി വിവരം ലഭിച്ചു. ആ പ്രദേശത്ത് ഉള്ള ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിടെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതായി എന്തെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി എനിക്ക് അറിയിക്കുക. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ പൊലീസ് വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് അടിയന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്കായി വളരെ പ്രയാസകരമായ സമയമാണ്. സഹായകരമായ ഏതൊരു വിവരവും ദയവായി പങ്കുവെക്കണം,” അദ്ദേഹം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു.
ശ്രീനിവാസയ്യ കർണാടക സ്വദേശിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ച്, 2025 ൽ ഐഐടി-മദ്രാസിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിടെക് ബിരുദം നേടി. നിലവിൽ യുസി ബെർക്ക്ലിയിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോമോളിക്യുലാർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.