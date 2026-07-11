ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ 'ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ല്': ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ഓക്ലൻഡ്: ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ (FTA) ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കരാർ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ളതാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 40 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ന്യൂസിലൻഡ് സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ഓക്ലൻഡിൽ നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ന്യൂസിലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ്റ്റഫർ ലക്സനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വ്യാപാര കരാർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം ന്യൂസിലൻഡ് സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഈ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിജയം ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തേതാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കരാറിലൂടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുതിയൊരു 'തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക്' (Strategic Partnership) മാറുകയാണെന്നും ഇത് കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലൻഡും ഇൻഡോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സ്വാഭാവിക പങ്കാളികളാണെന്നും ആഗോള സമാധാനത്തിനും സുസ്ഥിരതയ്ക്കും ഈ ബന്ധം വലിയ സംഭാവന നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.