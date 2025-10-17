പ്രതിരോധരംഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് കുതിപ്പ്; എച്ച്എഎൽ നാസിക്കിൽ തേജസ് Mk1A, HTT-40 എന്നിവയുടെ പുതിയ ഉത്പാദന ലൈനുകൾ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
നാസിക് (മഹാരാഷ്ട്ര): ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ ശേഷിക്ക് വലിയ ഊർജ്ജം പകർന്ന്, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (HAL) നാസിക് കേന്ദ്രത്തിൽ തേജസ് Mk1A ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉത്പാദന ലൈനും HTT-40 പരിശീലന വിമാനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉത്പാദന ലൈനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുതിയ ലൈനിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ തേജസ് Mk1A വിമാനം അദ്ദേഹം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
'ആത്മനിർഭരത'യുടെ നേട്ടം:
- ചരിത്രപരമായ മാറ്റം: അത്യാധുനികമായ തേജസ് Mk1A യുടെ വിജയകരമായ പറക്കൽ "പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ വളരുന്ന ആത്മനിർഭരതയുടെ തിളക്കമുള്ള പ്രതീകമാണ്" എന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
- ഇറക്കുമതി കുറച്ചു: 2014-ൽ രാജ്യം 70% നിർണ്ണായക സൈനിക ഉപകരണങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്, കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ആശ്രിതത്വം 65% ആയി കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. ഫൈറ്റർ വിമാനങ്ങൾ, മിസൈലുകൾ, എഞ്ചിനുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് വാർഫെയർ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു.
- ഉത്പാദന വർദ്ധനവ്: പ്രതിരോധ ഉത്പാദനത്തിലെ വാർഷിക വളർച്ച 2014-15 ലെ ₹46,429 കോടിയിൽ നിന്ന് 2024–25 ൽ ₹1.5 ലക്ഷം കോടിയിലധികമായി ഉയർന്നു. കയറ്റുമതി പത്ത് വർഷം മുൻപുള്ള ₹1,000 കോടിയിൽ താഴെ നിന്ന് ₹25,000 കോടിയായി വർദ്ധിച്ചു.
- പുതിയ ലക്ഷ്യം: 2029-ഓടെ പ്രതിരോധ ഉത്പാദനം ₹3 ലക്ഷം കോടിയും കയറ്റുമതി ₹50,000 കോടിയും ആക്കി ഉയർത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
HAL നാസിക്കിന്റെ സംഭാവനകൾ:
- ഉത്പാദന ശേഷി: രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കിയ പുതിയ ലൈനിലൂടെ പ്രതിവർഷം എട്ട് തേജസ് Mk1A വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാകും. ഇതോടെ HAL-ന്റെ ആകെ ഉത്പാദന ശേഷി വർഷത്തിൽ 24 വിമാനങ്ങളായി ഉയരും.
- തൊഴിലവസരങ്ങൾ: ഈ പദ്ധതി 1,000-ഓളം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും 40-ൽ അധികം വ്യവസായ പങ്കാളിത്തത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും HAL CMD ഡി കെ സുനിൽ അറിയിച്ചു.
- പഴയ പ്രതാപം: 1964-ൽ സ്ഥാപിതമായ HAL നാസിക്, മിഗ്-21, സുഖോയ് Su-30MKI തുടങ്ങിയ 900-ൽ അധികം വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും 1,900-ൽ അധികം വിമാനങ്ങൾ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്ത പാരമ്പര്യമുള്ള കേന്ദ്രമാണ്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ സുഖോയ് Su-30MKI-യിൽ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ സംയോജിപ്പിച്ചതിൽ നാസിക് ടീമിന്റെ പങ്ക് രാജ്നാഥ് സിംഗ് എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ലക്ഷ്യം ആഗോളശക്തി:
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, സൈബർ വാർഫെയർ, ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങൾ, അടുത്ത തലമുറ വിമാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. തേജസ്, HTT-40 എന്നിവക്കപ്പുറം വിപുലമായ വ്യോമയാന മേഖലയിലും ആളില്ലാ സംവിധാനങ്ങളിലും HAL ഒരു ആഗോളശക്തിയായി മാറണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
പുതിയ ഉത്പാദന ലൈനുകൾ ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും തന്ത്രപരമായ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണെന്ന് പ്രതിരോധ ഉത്പാദന സെക്രട്ടറി സഞ്ജീവ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ തേജസ് Mk1A-യുടെ ആദ്യ പറക്കലിന് ശേഷം Su-30MKI, HTT-40 വിമാനങ്ങളുടെ വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളും നടന്നു.
