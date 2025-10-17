പ്രതിരോധരംഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് കുതിപ്പ്; എച്ച്എഎൽ നാസിക്കിൽ തേജസ് Mk1A, HTT-40 എന്നിവയുടെ പുതിയ ഉത്പാദന ലൈനുകൾ രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

നാസിക് (മഹാരാഷ്ട്ര): ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ ശേഷിക്ക് വലിയ ഊർജ്ജം പകർന്ന്, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (HAL) നാസിക് കേന്ദ്രത്തിൽ തേജസ് Mk1A ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉത്പാദന ലൈനും HTT-40 പരിശീലന വിമാനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉത്പാദന ലൈനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുതിയ ലൈനിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ തേജസ് Mk1A വിമാനം അദ്ദേഹം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

'ആത്മനിർഭരത'യുടെ നേട്ടം:

  • ചരിത്രപരമായ മാറ്റം: അത്യാധുനികമായ തേജസ് Mk1A യുടെ വിജയകരമായ പറക്കൽ "പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ വളരുന്ന ആത്മനിർഭരതയുടെ തിളക്കമുള്ള പ്രതീകമാണ്" എന്ന് രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
  • ഇറക്കുമതി കുറച്ചു: 2014-ൽ രാജ്യം 70% നിർണ്ണായക സൈനിക ഉപകരണങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്, കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ആശ്രിതത്വം 65% ആയി കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. ഫൈറ്റർ വിമാനങ്ങൾ, മിസൈലുകൾ, എഞ്ചിനുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് വാർഫെയർ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു.
  • ഉത്പാദന വർദ്ധനവ്: പ്രതിരോധ ഉത്പാദനത്തിലെ വാർഷിക വളർച്ച 2014-15 ലെ ₹46,429 കോടിയിൽ നിന്ന് 2024–25 ൽ ₹1.5 ലക്ഷം കോടിയിലധികമായി ഉയർന്നു. കയറ്റുമതി പത്ത് വർഷം മുൻപുള്ള ₹1,000 കോടിയിൽ താഴെ നിന്ന് ₹25,000 കോടിയായി വർദ്ധിച്ചു.
  • പുതിയ ലക്ഷ്യം: 2029-ഓടെ പ്രതിരോധ ഉത്പാദനം ₹3 ലക്ഷം കോടിയും കയറ്റുമതി ₹50,000 കോടിയും ആക്കി ഉയർത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

HAL നാസിക്കിന്റെ സംഭാവനകൾ:

  • ഉത്പാദന ശേഷി: രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കിയ പുതിയ ലൈനിലൂടെ പ്രതിവർഷം എട്ട് തേജസ് Mk1A വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാകും. ഇതോടെ HAL-ന്റെ ആകെ ഉത്പാദന ശേഷി വർഷത്തിൽ 24 വിമാനങ്ങളായി ഉയരും.
  • തൊഴിലവസരങ്ങൾ: ഈ പദ്ധതി 1,000-ഓളം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും 40-ൽ അധികം വ്യവസായ പങ്കാളിത്തത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും HAL CMD ഡി കെ സുനിൽ അറിയിച്ചു.
  • പഴയ പ്രതാപം: 1964-ൽ സ്ഥാപിതമായ HAL നാസിക്, മിഗ്-21, സുഖോയ് Su-30MKI തുടങ്ങിയ 900-ൽ അധികം വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും 1,900-ൽ അധികം വിമാനങ്ങൾ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്ത പാരമ്പര്യമുള്ള കേന്ദ്രമാണ്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ സുഖോയ് Su-30MKI-യിൽ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ സംയോജിപ്പിച്ചതിൽ നാസിക് ടീമിന്റെ പങ്ക് രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് എടുത്തുപറഞ്ഞു.

ലക്ഷ്യം ആഗോളശക്തി:

​ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, സൈബർ വാർഫെയർ, ഡ്രോൺ സംവിധാനങ്ങൾ, അടുത്ത തലമുറ വിമാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മന്ത്രി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. തേജസ്, HTT-40 എന്നിവക്കപ്പുറം വിപുലമായ വ്യോമയാന മേഖലയിലും ആളില്ലാ സംവിധാനങ്ങളിലും HAL ഒരു ആഗോളശക്തിയായി മാറണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

​പുതിയ ഉത്പാദന ലൈനുകൾ ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും തന്ത്രപരമായ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണെന്ന് പ്രതിരോധ ഉത്പാദന സെക്രട്ടറി സഞ്ജീവ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ തേജസ് Mk1A-യുടെ ആദ്യ പറക്കലിന് ശേഷം Su-30MKI, HTT-40 വിമാനങ്ങളുടെ വ്യോമാഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളും നടന്നു.

