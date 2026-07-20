ഡെങ്കിപ്പനിക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വാക്സിൻ; 'ക്യൂഡെങ്ക'യ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകൾക്ക് തടയിടാൻ സുപ്രധാന നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡെങ്കിപ്പനി വാക്സിനായ 'ക്യൂഡെങ്ക' (QDENGA) യ്ക്ക് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (DCGI) വിപണനാനുമതി നൽകി. ജാപ്പനീസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ 'ടകെഡ' (Takeda) വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ വാക്സിൻ, 4 വയസ്സ് മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് നൽകാൻ അനുമതിയുള്ളത്.
നേരത്തെ ഡെങ്കിപ്പനി വന്നിട്ടുള്ളവർക്കും വരാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ ഈ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. മറ്റ് പല ഡെങ്കി വാക്സിനുകളെയും പോലെ, ഇത് കുത്തിവെക്കുന്നതിന് മുൻപായി പ്രത്യേക രക്തപരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
പ്രവർത്തന രീതി: ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് കാരണമാകുന്ന നാല് തരം വൈറസ് വകഭേദങ്ങൾക്കെതിരെയും (Serotypes DENV 1-4) ഒരേസമയം പ്രതിരോധശേഷി നൽകാൻ ഈ ടെട്രാവാലന്റ് വാക്സിന് സാധിക്കും.
ഡോസ് വിവരങ്ങൾ: മൂന്ന് മാസത്തെ ഇടവേളകളിൽ രണ്ട് ഡോസുകളായാണ് (0.5 ml വീതം) ഈ വാക്സിൻ ചർമ്മത്തിന് അടിയിലായി (Subcutaneously) നൽകേണ്ടത്.
ഫലപ്രാപ്തി: ആഗോളതലത്തിൽ 28,000-ത്തിലധികം ആളുകളിൽ നടത്തിയ വിപുലമായ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അംഗീകാരം. ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത 84 ശതമാനത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ ഈ വാക്സിന് കഴിയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ലോകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകളിൽ മൂന്നിലൊന്നും ഇന്ത്യയിലാണെന്നിരിക്കെ, ക്യൂഡെങ്കയുടെ വരവ് രാജ്യത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്ത് വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പായി മാറും. ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ ബയോളജിക്കൽ ഇ-യുമായി (Biological E) ചേർന്നാണ് ടകെഡ ഈ വാക്സിൻ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) അംഗീകാരമുള്ള ഈ വാക്സിൻ നിലവിൽ യൂറോപ്പ്, ബ്രസീൽ, അർജന്റീന ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പതതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.