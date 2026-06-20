സമുദ്രത്തിൽ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ജൈത്രയാത്ര; മൂന്ന് അത്യാധുനിക തദ്ദേശീയ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നു
ന്യൂഡൽഹി: സമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള ശത്രുക്കളുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളെയും ചെറുക്കാനും പ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിലേക്ക് മൂന്ന് പുതിയ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ കൂടി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നു. പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഐഎൻഎസ് ദുനഗിരി (INS Dunagiri), ഐഎൻഎസ് സംശോധക് (INS Sanshodhak), ഐഎൻഎസ് അഗ്രേ (INS Agray) എന്നീ മൂന്ന് അത്യാധുനിക കപ്പലുകളാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കുന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ നാവികസേനയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഗമാകുന്നത്. കൊൽക്കത്തയിലെ ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനിയേഴ്സ് (GRSE) ആണ് ഈ മൂന്ന് കപ്പലുകളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ച സ്വയംപര്യാപ്തതയുടെ (Atmanirbhar Bharat) ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഒരേദിവസം തദ്ദേശീയമായ മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സേനയുടെ ഭാഗമാകുന്ന ഈ ചരിത്ര നിമിഷം. 75 ശതമാനത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ സവിശേഷതകൾ:
ഐഎൻഎസ് ദുനഗിരി (INS Dunagiri): പ്രൊജക്റ്റ് 17A വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെൽത്ത് ഫ്രിഗേറ്റാണ് (Stealth Frigate) ഇത്. റഡാറുകളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ കപ്പലിൽ വിനാശകാരികളായ ബ്രഹ്മോസ് (BrahMos) സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും, ബരാക്-8 ഉപരിതല-വ്യോമ മിസൈലുകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഐഎൻഎസ് അഗ്രേ (INS Agray): അർണാല ക്ലാസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആഴം കുറഞ്ഞ കടൽമേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആൻറി-സബ്മറൈൻ യുദ്ധക്കപ്പലാണിത് (Anti-Submarine Warfare Craft). കടലിനടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ശത്രു അന്തർവാഹിനികളെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തി തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ടോർപ്പിഡോകളും തദ്ദേശീയ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകളും ഇതിലുണ്ട്.
ഐഎൻഎസ് സംശോധക് (INS Sanshodhak): അത്യാധുനിക സർവേ സംവിധാനങ്ങളുള്ള വലിയ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ കപ്പലാണിത്. പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സിവിലിയൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ആഴക്കടലിലെ വിവര ശേഖരണത്തിനും മാപ്പിംഗിനുമായി ഓട്ടോണമസ് അണ്ടർവാട്ടർ വെഹിക്കിളുകൾ (AUV) ഈ കപ്പലിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഈ മൂന്ന് കപ്പലുകളുടെയും വരവോടെ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമേഖലയിൽ (IOR) ചൈന, പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെല്ലുവിളികളെ കൂടുതൽ ശക്തമായി നേരിടാൻ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. കമ്മീഷനിംഗിനോടനുബന്ധിച്ച് ഹൂഗ്ലി നദിയിൽ 500 ബോട്ടുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വൻ നാവിക പ്രദർശനവും കൊൽക്കത്തയിൽ വിപുലമായ ഡ്രോൺ ഷോയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.