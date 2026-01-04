ആകാശത്തെ ഇന്ത്യൻ കരുത്തിന് 25 വയസ്സ്; തേജസ് ആദ്യ പറക്കലിന്റെ വെള്ളിത്തിളക്കത്തിൽ ഭാരതീയ വ്യോമസേന
ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ലഘു യുദ്ധവിമാനമായ (LCA) തേജസിന്റെ ആദ്യ പറക്കലിന്റെ 25-ാം വാർഷികം വ്യോമസേനയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡും (HAL) സംയുക്തമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.
- ചരിത്ര നിമിഷം: 2001 ജനുവരി 4-ന് ബെംഗളൂരുവിലെ എച്ച്.എ.എൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് തേജസ് (അന്ന് എൽ.സി.എ ടി.ഡി-1) ആദ്യമായി പറന്നുയർന്നത്. വിങ് കമാൻഡർ രാജീവ് കോത്യാലായിരുന്നു അന്നത്തെ പൈലറ്റ്.
- പേരിട്ടത് വാജ്പേയി: അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയാണ് ഈ വിമാനത്തിന് 'തേജസ്' എന്ന് പേരിട്ടത്.
- സവിശേഷതകൾ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞതും വലിപ്പം കുറഞ്ഞതുമായ നാലാം തലമുറ മൾട്ടി-റോൾ സൂപ്പർസോണിക് യുദ്ധവിമാനമാണ് തേജസ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പ്രധാന കരുത്തായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു.
- അത്യാധുനിക പതിപ്പുകൾ: നിലവിൽ തേജസ് മാർക്ക് 1A (Tejas Mk1A) പതിപ്പുകൾ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ആധുനിക റഡാറുകളും ഇലക്ട്രോണിക് വാർഫെയർ സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ളതാണ്.