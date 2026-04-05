പാകിസ്താന് ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി: സമാനതകളില്ലാത്ത തിരിച്ചടി നൽകും: രാജ്നാഥ് സിംഗ്
പാകിസ്താന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ സമാനതകളില്ലാത്തതും നിർണ്ണായകവുമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്കിടെ സംസാരിക്കവേ, 2025 ഏപ്രിലിൽ പഹൽഗാമിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ നൽകിയ മറുപടി അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ആ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻ ഇതുവരെ അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പാകിസ്താൻ ഇത്തരം നീചമായ പ്രവൃത്തികൾ ആവർത്തിച്ചാൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പഹൽഗാം മുതൽ വെടിനിർത്തൽ വരെ
2025 ഏപ്രിൽ 22-നുണ്ടായ പഹൽഗാം ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന കടുത്ത സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നിരുന്നു. പാകിസ്താനിലെയും പാക് അധീന കശ്മീരിലെയും ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' ആരംഭിച്ചു. ഇതിന് പാകിസ്താൻ പീരങ്കിപ്പടയെയും ഡ്രോണുകളെയും ഉപയോഗിച്ച് മറുപടി നൽകിയതോടെ സംഘർഷം വ്യാപിച്ചു. തുടർന്ന് 2025 മെയ് 10-ന് നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് വെടിനിർത്തൽ ഉണ്ടായത്.
അബ്ദുൽ ബാസിതും വിവാദങ്ങളും
ഇന്ത്യയിലെ മുൻ പാക് ഹൈക്കമ്മീഷണർ അബ്ദുൽ ബാസിതും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സമാനമായ വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്ക പാകിസ്താനെ ആക്രമിച്ചാൽ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാതെ തങ്ങൾ മുംബൈയെയും ഡൽഹിയെയും ആക്രമിക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം. 2014 മുതൽ 2017 വരെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബാസിത്.
പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾ
പശ്ചിമ അതിർത്തിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായും പാകിസ്താൻ നിലവിൽ അസ്വാരസ്യത്തിലാണ്. കാബൂൾ, കന്ദഹാർ, പക്തിക എന്നിവിടങ്ങളിൽ പാക് സൈന്യം വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതായി താലിബാൻ ആരോപിക്കുന്നു. ഖവാജ ആസിഫിന്റെ പുതിയ ഭീഷണികളോട് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇരുപക്ഷത്തുനിന്നും കടുത്ത പ്രസ്താവനകൾ വരുന്നത് മേഖലയിൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.