ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക വ്യാപാര കരാർ മാർച്ചിൽ; അന്തിമ ചർച്ചകൾക്കായി ഇന്ത്യൻ സംഘം അടുത്തയാഴ്ച വാഷിംഗ്ടണിലേക്ക്
Updated: Feb 16, 2026, 20:17 IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കുന്ന ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാർ മാർച്ചിൽ ഒപ്പുവെക്കും. കരാറിന്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അന്തിമരൂപം നൽകുന്നതിനായി ചീഫ് നെഗോഷ്യേറ്റർ ദർപ്പൺ ജെയിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം ഫെബ്രുവരി 23-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആഴ്ചയിൽ അമേരിക്ക സന്ദർശിക്കും.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- നികുതി ഇളവ്: കരാർ നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 50 ശതമാനം വരെയുള്ള അധിക നികുതി 18 ശതമാനമായി കുറയും. ഇത് ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ലെതർ, ആഭരണ മേഖലകൾക്ക് വലിയ ഗുണമാകും.
- കയറ്റുമതി വർദ്ധന: വസ്ത്രങ്ങൾ, കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ കരാർ സഹായിക്കും.
- തിരിച്ചുള്ള ഇളവുകൾ: പകരമായി അമേരിക്കൻ വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ആപ്പിൾ, വാൾനട്ട് തുടങ്ങിയ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയും ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറയ്ക്കും.
- ഊർജ്ജ സുരക്ഷ: അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് 500 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഊർജ്ജ-സാങ്കേതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.
വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് അഗർവാൾ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്, നിലവിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വെർച്വൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സന്ദർശനത്തോടെ കരാർ പൂർണ്ണ സജ്ജമാവുകയും മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്യും.