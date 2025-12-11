ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി: ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ആധിപത്യത്തിന്റെ അപകടങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നു

By Metro DeskDec 11, 2025, 10:46 IST
വിമാനം

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോ അടുത്തിടെ നേരിട്ട പ്രവർത്തനപരമായ പ്രതിസന്ധി (operational crisis), രാജ്യത്തെ വ്യോമയാന മേഖലയിലും മറ്റ് സുപ്രധാന വ്യവസായങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ആധിപത്യത്തിന്റെ (corporate dominance) അപകടങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

  • ​ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര വ്യോമയാന വിപണിയുടെ 65 ശതമാനത്തിലധികം ഓഹരി ഇൻഡിഗോയുടെ കൈവശമാണ്. ഈ ഏകീകൃത ആധിപത്യം, ഒരു കമ്പനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനത്തെ എങ്ങനെ താറുമാറാക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
  • ​പൈലറ്റുമാർക്ക് പുതിയ വിശ്രമ നിയമങ്ങൾ (Flight Duty Time Limitation - FDTL) നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കമ്പനിക്കുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണം.
  • ​മാർക്കറ്റിൽ മത്സരം കുറവുള്ളപ്പോൾ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കുകളും മോശം സേവനങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇൻഡിഗോയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി ഇത് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
  • ​ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, വിപണിയിലെ അമിതമായ അധികാരം തടയാൻ കർശനമായ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ (regulatory measures) ആവശ്യമാണെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
  • ​വിമാന സർവീസുകൾ വ്യാപകമായി റദ്ദാക്കുകയും വൈകുകയും ചെയ്തതോടെ, പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (DGCA) ഉൾപ്പെടെയുള്ള റെഗുലേറ്ററി ബോഡികൾ ഇടപെടുകയും ഇൻഡിഗോയുടെ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

​ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും, അവരുടെ വീഴ്ചകൾ ഉപഭോക്താക്കളെയും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ സംഭവം നൽകുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like