ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി: ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ആധിപത്യത്തിന്റെ അപകടങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടുന്നു
Dec 11, 2025, 10:46 IST
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോ അടുത്തിടെ നേരിട്ട പ്രവർത്തനപരമായ പ്രതിസന്ധി (operational crisis), രാജ്യത്തെ വ്യോമയാന മേഖലയിലും മറ്റ് സുപ്രധാന വ്യവസായങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ആധിപത്യത്തിന്റെ (corporate dominance) അപകടങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.
- ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര വ്യോമയാന വിപണിയുടെ 65 ശതമാനത്തിലധികം ഓഹരി ഇൻഡിഗോയുടെ കൈവശമാണ്. ഈ ഏകീകൃത ആധിപത്യം, ഒരു കമ്പനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനത്തെ എങ്ങനെ താറുമാറാക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
- പൈലറ്റുമാർക്ക് പുതിയ വിശ്രമ നിയമങ്ങൾ (Flight Duty Time Limitation - FDTL) നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കമ്പനിക്കുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണം.
- മാർക്കറ്റിൽ മത്സരം കുറവുള്ളപ്പോൾ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉയർന്ന നിരക്കുകളും മോശം സേവനങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇൻഡിഗോയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി ഇത് വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
- ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, വിപണിയിലെ അമിതമായ അധികാരം തടയാൻ കർശനമായ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ (regulatory measures) ആവശ്യമാണെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
- വിമാന സർവീസുകൾ വ്യാപകമായി റദ്ദാക്കുകയും വൈകുകയും ചെയ്തതോടെ, പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (DGCA) ഉൾപ്പെടെയുള്ള റെഗുലേറ്ററി ബോഡികൾ ഇടപെടുകയും ഇൻഡിഗോയുടെ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും, അവരുടെ വീഴ്ചകൾ ഉപഭോക്താക്കളെയും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ സംഭവം നൽകുന്നത്.