ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; ബെംഗളൂരുവിൽ 60 സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി: സിഇഒ പീറ്റർ എൽബേഴ്‌സിനെ ഡിജിസിഎ വിളിപ്പിച്ചു

By Metro DeskDec 11, 2025, 13:39 IST
indigo

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോ നേരിടുന്ന പ്രവർത്തനപരമായ പ്രതിസന്ധി (Operational Crisis) രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. പുതിയ പൈലറ്റ്, ജീവനക്കാരുടെ ഡ്യൂട്ടി നിയമങ്ങൾ (FDTL - Flight Duty Time Limitation) നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പാളിച്ചകളെത്തുടർന്ന് വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കുന്ന സാഹചര്യം തുടരുകയാണ്.

  • ബെംഗളൂരുവിൽ: ഇൻഡിഗോ ഇന്ന് (ഡിസംബർ 11, വ്യാഴാഴ്ച) ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ മാത്രം 60 വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. ഇതിൽ 32 എണ്ണം എത്തിച്ചേരേണ്ട വിമാനങ്ങളും (Arrivals) 28 എണ്ണം പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനങ്ങളുമാണ് (Departures).
  • ഡിജിസിഎയുടെ ഇടപെടൽ: വ്യാപകമായ വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കലിനെത്തുടർന്ന് വ്യോമയാന റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയായ ഡിജിസിഎ (ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ) കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ചു. ഇൻഡിഗോ സിഇഒ പീറ്റർ എൽബേഴ്‌സിനെ ഇന്ന് (വ്യാഴാഴ്ച) ഉച്ചയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ഡിജിസിഎ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പണം: വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങളും വിശദീകരണ റിപ്പോർട്ടും (Comprehensive Data and Updates) സമർപ്പിക്കാൻ ഡിജിസിഎ സിഇഒയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
  • കാരണം: പൈലറ്റുമാർക്ക് മതിയായ വിശ്രമം ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ ഡ്യൂട്ടി സമയം (FDTL) നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. എന്നാൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം നിരവധി പൈലറ്റുമാർക്ക് ഒരേ സമയം ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നതാണ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കാൻ കാരണമായത്.

​പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിലയിരുത്താനും, പരിഹാര നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കാനും ഡിജിസിഎ യുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഇൻഡിഗോയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസുകളിലും പരിശോധന തുടരുന്നുണ്ട്.

