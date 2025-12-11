ഇൻഡിഗോ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം; ബെംഗളൂരുവിൽ 60 സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി: സിഇഒ പീറ്റർ എൽബേഴ്സിനെ ഡിജിസിഎ വിളിപ്പിച്ചു
Dec 11, 2025, 13:39 IST
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോ നേരിടുന്ന പ്രവർത്തനപരമായ പ്രതിസന്ധി (Operational Crisis) രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. പുതിയ പൈലറ്റ്, ജീവനക്കാരുടെ ഡ്യൂട്ടി നിയമങ്ങൾ (FDTL - Flight Duty Time Limitation) നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പാളിച്ചകളെത്തുടർന്ന് വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കുന്ന സാഹചര്യം തുടരുകയാണ്.
- ബെംഗളൂരുവിൽ: ഇൻഡിഗോ ഇന്ന് (ഡിസംബർ 11, വ്യാഴാഴ്ച) ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ മാത്രം 60 വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. ഇതിൽ 32 എണ്ണം എത്തിച്ചേരേണ്ട വിമാനങ്ങളും (Arrivals) 28 എണ്ണം പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനങ്ങളുമാണ് (Departures).
- ഡിജിസിഎയുടെ ഇടപെടൽ: വ്യാപകമായ വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കലിനെത്തുടർന്ന് വ്യോമയാന റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയായ ഡിജിസിഎ (ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ) കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ചു. ഇൻഡിഗോ സിഇഒ പീറ്റർ എൽബേഴ്സിനെ ഇന്ന് (വ്യാഴാഴ്ച) ഉച്ചയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ഡിജിസിഎ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പണം: വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങളും വിശദീകരണ റിപ്പോർട്ടും (Comprehensive Data and Updates) സമർപ്പിക്കാൻ ഡിജിസിഎ സിഇഒയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
- കാരണം: പൈലറ്റുമാർക്ക് മതിയായ വിശ്രമം ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ ഡ്യൂട്ടി സമയം (FDTL) നടപ്പിലാക്കിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. എന്നാൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം നിരവധി പൈലറ്റുമാർക്ക് ഒരേ സമയം ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നതാണ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കാൻ കാരണമായത്.
പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിലയിരുത്താനും, പരിഹാര നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കാനും ഡിജിസിഎ യുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഇൻഡിഗോയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസുകളിലും പരിശോധന തുടരുന്നുണ്ട്.