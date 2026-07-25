നഗരത്തിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ ‘ഇന്ദിരമ്മ’ ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി
ഹൈദരാബാദ്: നഗരത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കായി ആവിഷ്കരിച്ച 'ഇന്ദിരമ്മ' ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഫ്ലാറ്റുകൾ നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കാതെ, ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതിനായി ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡിന് (ORR) ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ കയ്യിലുള്ളതുമായ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഭൂമി വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തി ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടു.
പൊലീസ്, റെവന്യൂ, ഗതാഗത വകുപ്പുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒഴിവുള്ള ഭൂമി ഇന്ദിരമ്മ ഭവന പദ്ധതിക്കായി വിനിയോഗിക്കാമെന്നും, പകരം ഈ വകുപ്പുകൾക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭൂമി അനുവദിക്കുമെന്നും ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
നഗരപ്രാന്തങ്ങളിൽ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് വഴി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് തൊഴിൽ, ജീവനോപാധി അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും, അത് അവരെ പുതിയ കോളനികളിലേക്ക് മാറിത്താമസിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുമെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുൻ ബിആർഎസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പല 2BHK വീടുകളും ആളുകൾ കയറാതെ വിജനമായി കിടക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഇതാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
ആദ്യഘട്ടം: 17 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലായി 7,680 ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകും.
വിസ്തീർണ്ണം: ഓരോ ഫ്ലാറ്റിനും ഏകദേശം 528 ചതുരശ്ര അടി നിർമ്മാണ വിസ്തീർണ്ണവും (built-up area) 400 ചതുരശ്ര അടി കാർപെറ്റ് വിസ്തീർണ്ണവും ഉണ്ടായിരിക്കും.
നിർമ്മാണ ചെലവ്: ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് ഏകദേശം ₹11 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരും.
സർക്കാർ സഹായം: ഇതിൽ ₹5 ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ സബ്സിഡിയായി നൽകും. ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും സർക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നത്.
ഗുണഭോക്താവിന്റെ വിഹിതം: ബാക്കി ₹6 ലക്ഷം രൂപ ഗുണഭോക്താവ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും.