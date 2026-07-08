ഇന്തോനേഷ്യൻ സന്ദർശനം വിജയകരം; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു
മൂന്ന് ദിവസത്തെ വിജയകരമായ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് തിരിച്ചു. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്തോനേഷ്യയിലെത്തിയത്. ജക്കാർത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രബോവോ സുബിയാന്തോ നേരിട്ടെത്തിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ യാത്രയാക്കിയത്.
സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ പ്രതിരോധം, സമുദ്ര സുരക്ഷ, ആരോഗ്യം, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി നിർണായക മേഖലകളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ 14 ഓളം സുപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. കൂടാതെ യോഗ്യകാർത്തയിലെ യുനെസ്കോ പൈതൃക സ്മാരകമായ പ്രംബാനൻ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രോജക്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഇരു നേതാക്കളും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ 'ബിൻതാങ് ആദിപൂർണ' നൽകിയാണ് രാജ്യം മോദിയെ ആദരിച്ചത്.
ഇന്തോനേഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിലേക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി യാത്ര തിരിച്ചത്. മെൽബണിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-ഓസ്ട്രേലിയ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി ആൽബനീസുമായി നരേന്ദ്ര മോദി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും. പ്രതിരോധം, വ്യാപാരം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാകും പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുക. മെൽബണിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെയും അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഓസ്ട്രേലിയൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് തിരിക്കും.