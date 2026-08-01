അധിക്ഷേപവും വെറുപ്പിന്റെ ഭാഷയും ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല; വഴിതെറ്റിയവരെ തിരുത്തി നേർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുതിയ വീഡിയോ
അധിക്ഷേപ വാക്കുകളും വെറുപ്പുപരത്തുന്ന ഭാഷയും ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ലെന്നും, വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നവരെ സ്നേഹത്തോടെ തിരുത്തി ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കണമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കുവെച്ച പുതിയ വീഡിയോ റീൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ ചർച്ചയാകുന്നു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിലും മറ്റും നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾക്കിടെ തനിക്കെതിരെ ചിലർ അപകീർത്തികരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും അധിക്ഷേപ വാക്കുകളും ഉയർത്തിയ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സന്ദേശവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. വിയോജിപ്പുകളും അമർഷവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അധിക്ഷേപ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വത്തെയോ സമൂഹത്തെയോ മെച്ചപ്പെടുത്തില്ലെന്നും മറിച്ച് വഴിതെറ്റിയവരെ ബോധവത്കരിച്ച് നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ജനാധിപത്യത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിക്കാനും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാനും എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ സംവാദങ്ങളുടെ ഭാഷ സംസ്കാരശൂന്യമാകരുതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. കോപവും ചീത്തവിളികളും ഭിന്നതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നും, സഹാനുഭൂതിയോടെയും ക്ഷമയോടെയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എതിരഭിപ്രായമുള്ളവരിൽ പോലും പോസിറ്റീവായ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന യുവാക്കളെയും സാധാരണക്കാരെയും ശത്രുതയോടെ കാണുന്നതിന് പകരം അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രധാന ധാരയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പിന്തുണ നൽകേണ്ടത് ഓരോ പൗരന്റെയും കടമയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.