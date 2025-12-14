ഇൻഷുറൻസ്, ആണവോർജ്ജ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കണം; ശീതകാല സമ്മേളനം അവസാന ലാപ്പിൽ, സമയക്കുറവ് വെല്ലുവിളി
Dec 14, 2025, 10:10 IST
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ശീതകാല സമ്മേളനം അവസാന ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പാസ്സാക്കിയെടുക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഡിസംബർ 19-നാണ് സമ്മേളനം അവസാനിക്കുന്നത്.
സമയക്കുറവ് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നിലനിൽക്കെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും പാസ്സാക്കാനുമാണ് സർക്കാർ മുഖ്യമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
- ഇൻഷുറൻസ് ഭേദഗതി ബിൽ: ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി (FDI) 74 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 100 ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് നിയമ (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2025 ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയുടെ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ വിദേശ മൂലധനം ആകർഷിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
- ആണവോർജ്ജ ബിൽ: ആണവോർജ്ജ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 1962-ലെ ആണവോർജ്ജ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്ന 'ശാന്തി' (SHANTI - Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) ബിൽ, 2025 ഈ ആഴ്ച സഭയിൽ വരും. 2047-ഓടെ 100 ജിഗാവാട്ട് ആണവോർജ്ജ ശേഷി കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത്.
- മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ: "വന്ദേ മാതരത്തിൻ്റെ 150 വർഷം" എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇരുസഭകളിലും പ്രത്യേക ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. കൂടാതെ, പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ തർക്കങ്ങൾക്കിടയിലും, ശേഷിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പാസ്സാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കടുത്ത തിരക്കിലാണ് പാർലമെൻ്റ്.
ബില്ലുകൾ ചർച്ച കൂടാതെ പാസ്സാക്കുന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്കിടയിലും, പ്രധാന നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് സർക്കാർ.