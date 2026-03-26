ഐപിഎൽ 2026; ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷ: 2,000 പോലീസുകാരും ഏഴ് സുരക്ഷാ സ്ക്വാഡുകളും സജ്ജം

By  Metro Desk Mar 26, 2026, 19:27 IST
ബെംഗളൂരു: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്കായി ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, കാണികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വിപുലമായ സന്നാഹങ്ങളുമായി സിറ്റി പോലീസ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ടീമിൻ്റെ വിജയാഘോഷത്തിനിടെയുണ്ടായ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ആൾക്കൂട്ട ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇത്തവണ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് അധികൃതർ.

പ്രധാന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ:

  • വൻ പോലീസ് സന്നാഹം: സ്റ്റേഡിയത്തിലും പരിസരത്തുമായി 2,000-ലധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കും. ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനും ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനുമായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും.

  • ഏഴ് സുരക്ഷാ സ്ക്വാഡുകൾ: കാണികളുടെ സുരക്ഷ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനുമായി ഏഴ് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സ്ക്വാഡുകൾ (Safety Squads) രൂപീകരിച്ചു.
  • ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രം: ഇത്തവണ പേപ്പർ ടിക്കറ്റുകൾ അനുവദിക്കില്ല. QR കോഡ് അധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റുകൾ വഴി മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം. ടിക്കറ്റില്ലാത്തവരെ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണർ സീമന്ത് കുമാർ സിങ് അറിയിച്ചു.

  • ഹോൾഡിങ് ഏരിയകൾ: സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ അകത്ത് തന്നെ പ്രത്യേക 'ഹോൾഡിങ് ഏരിയകൾ' സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തിന് 4 മണിക്കൂർ മുൻപ് ഗേറ്റുകൾ തുറക്കും.
  • നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള 500-ലധികം സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തത്സമയ നിരീക്ഷണം നടത്തും.

പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കാണികൾ പരമാവധി മെട്രോ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് പോലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചു. കബ്ബൺ പാർക്ക്, എംജി റോഡ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം.

ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളും മെട്രോ വിവരങ്ങളും

1. ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ (ഏകദേശ കണക്ക്)

​ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ സാധാരണയായി സ്റ്റാൻഡുകളെയും സൗകര്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

സ്റ്റാൻഡ് വിഭാഗം

ഏകദേശ നിരക്ക് (₹)

പ്രത്യേകതകൾ

ജനറൽ ഗാലറി

₹2,500 - ₹5,000

ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌ലി, ആവേശം കൂടുതൽ

ഫാൻ ടറസ് / എക്സിക്യൂട്ടീവ്

₹6,000 - ₹10,000

മികച്ച കാഴ്ചാ അനുഭവം

കോർപ്പറേറ്റ് ബോക്സുകൾ

₹15,000 - ₹35,000

എസി സൗകര്യം, ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടുന്നു

പി ക്യു ആർ സ്റ്റാൻഡ്

₹3,000 - ₹4,500

സാധാരണക്കാരുടെ

കുറിപ്പ്: ടിക്കറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ (Royal Challengers Bengaluru വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത പാർട്ണർമാർ വഴി) മാത്രമായിരിക്കും ലഭ്യമാകുക.

 

2. നമ്മ മെട്രോ (Namma Metro) പ്രത്യേക സേവനം

​മത്സര ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മ മെട്രോ അധിക സമയം സർവീസ് നടത്താറുണ്ട്.

  • അധിക സമയം: സാധാരണയായി രാത്രി 11:00-ന് അവസാനിക്കുന്ന സർവീസ്, ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ 1:00 അല്ലെങ്കിൽ 1:30 വരെ നീട്ടാറുണ്ട്.
  • സ്റ്റേഷനുകൾ: സ്റ്റേഡിയത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കബ്ബൺ പാർക്ക് (Cubbon Park), എംജി റോഡ് (MG Road) സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് അധിക സർവീസുകൾ ലഭ്യമാകും.
  • പേപ്പർ ടിക്കറ്റുകൾ: തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത്തരം ദിവസങ്ങളിൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് ₹50) ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് പേപ്പർ ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇത് മടക്കയാത്ര സുഗമമാക്കും.

3. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ

  • ഗതാഗത നിയന്ത്രണം: ക്വീൻസ് റോഡ്, എംജി റോഡ്, കബ്ബൺ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മത്സര സമയത്ത് പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കില്ല.
  • പ്രവേശനം: സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോണും പേഴ്സും ഒഴികെ മറ്റ് ബാഗുകളോ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളോ വെള്ളക്കുപ്പികളോ അനുവദിക്കില്ല.

