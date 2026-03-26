ഐപിഎൽ 2026; ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷ: 2,000 പോലീസുകാരും ഏഴ് സുരക്ഷാ സ്ക്വാഡുകളും സജ്ജം
ബെംഗളൂരു: ഐപിഎൽ 2026 സീസണിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്കായി ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, കാണികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വിപുലമായ സന്നാഹങ്ങളുമായി സിറ്റി പോലീസ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ടീമിൻ്റെ വിജയാഘോഷത്തിനിടെയുണ്ടായ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ആൾക്കൂട്ട ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇത്തവണ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് അധികൃതർ.
പ്രധാന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ:
- വൻ പോലീസ് സന്നാഹം: സ്റ്റേഡിയത്തിലും പരിസരത്തുമായി 2,000-ലധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കും. ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനും ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനുമായി പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും.
- ഏഴ് സുരക്ഷാ സ്ക്വാഡുകൾ: കാണികളുടെ സുരക്ഷ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനുമായി ഏഴ് പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സ്ക്വാഡുകൾ (Safety Squads) രൂപീകരിച്ചു.
- ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റുകൾ മാത്രം: ഇത്തവണ പേപ്പർ ടിക്കറ്റുകൾ അനുവദിക്കില്ല. QR കോഡ് അധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റുകൾ വഴി മാത്രമായിരിക്കും പ്രവേശനം. ടിക്കറ്റില്ലാത്തവരെ സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണർ സീമന്ത് കുമാർ സിങ് അറിയിച്ചു.
- ഹോൾഡിങ് ഏരിയകൾ: സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ അകത്ത് തന്നെ പ്രത്യേക 'ഹോൾഡിങ് ഏരിയകൾ' സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തിന് 4 മണിക്കൂർ മുൻപ് ഗേറ്റുകൾ തുറക്കും.
- നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള 500-ലധികം സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തത്സമയ നിരീക്ഷണം നടത്തും.
പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കാണികൾ പരമാവധി മെട്രോ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് പോലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചു. കബ്ബൺ പാർക്ക്, എംജി റോഡ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം.
ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളും മെട്രോ വിവരങ്ങളും
1. ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ (ഏകദേശ കണക്ക്)
ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ സാധാരണയായി സ്റ്റാൻഡുകളെയും സൗകര്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
|
സ്റ്റാൻഡ് വിഭാഗം
|
ഏകദേശ നിരക്ക് (₹)
|
പ്രത്യേകതകൾ
|
ജനറൽ ഗാലറി
|
₹2,500 - ₹5,000
|
ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി, ആവേശം കൂടുതൽ
|
ഫാൻ ടറസ് / എക്സിക്യൂട്ടീവ്
|
₹6,000 - ₹10,000
|
മികച്ച കാഴ്ചാ അനുഭവം
|
കോർപ്പറേറ്റ് ബോക്സുകൾ
|
₹15,000 - ₹35,000
|
എസി സൗകര്യം, ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടുന്നു
|
പി ക്യു ആർ സ്റ്റാൻഡ്
|
₹3,000 - ₹4,500
|
സാധാരണക്കാരുടെ
കുറിപ്പ്: ടിക്കറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ (Royal Challengers Bengaluru വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത പാർട്ണർമാർ വഴി) മാത്രമായിരിക്കും ലഭ്യമാകുക.
2. നമ്മ മെട്രോ (Namma Metro) പ്രത്യേക സേവനം
മത്സര ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മ മെട്രോ അധിക സമയം സർവീസ് നടത്താറുണ്ട്.
- അധിക സമയം: സാധാരണയായി രാത്രി 11:00-ന് അവസാനിക്കുന്ന സർവീസ്, ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങളുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ 1:00 അല്ലെങ്കിൽ 1:30 വരെ നീട്ടാറുണ്ട്.
- സ്റ്റേഷനുകൾ: സ്റ്റേഡിയത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കബ്ബൺ പാർക്ക് (Cubbon Park), എംജി റോഡ് (MG Road) സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് അധിക സർവീസുകൾ ലഭ്യമാകും.
- പേപ്പർ ടിക്കറ്റുകൾ: തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത്തരം ദിവസങ്ങളിൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത നിരക്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് ₹50) ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് പേപ്പർ ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇത് മടക്കയാത്ര സുഗമമാക്കും.
3. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ
- ഗതാഗത നിയന്ത്രണം: ക്വീൻസ് റോഡ്, എംജി റോഡ്, കബ്ബൺ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മത്സര സമയത്ത് പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കില്ല.
- പ്രവേശനം: സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോണും പേഴ്സും ഒഴികെ മറ്റ് ബാഗുകളോ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളോ വെള്ളക്കുപ്പികളോ അനുവദിക്കില്ല.