ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സുരക്ഷിത യാത്ര: ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുത്ത ടാങ്കറുകൾ തിരികെ ചോദിച്ച് ഇറാൻ
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ (Strait of Hormuz) ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിത പാത ഒരുക്കുന്നതിന് പകരമായി തങ്ങളുടെ ടാങ്കറുകൾ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രാതിർത്തിക്ക് സമീപം കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പിടിച്ചെടുത്ത മൂന്ന് ഇറാനിയൻ ബന്ധമുള്ള ടാങ്കറുകൾ വിട്ടയക്കണമെന്നാണ് ടെഹ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഇറാന്റെ ആവശ്യം: ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ചെയ്ത കപ്പലുകൾക്ക് കടലിടുക്കിലൂടെ തടസ്സമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെങ്കിൽ, നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള മൂന്ന് കപ്പലുകൾ വിട്ടുനൽകണം. ഇതിനുപുറമെ ചില മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സൂചനയുണ്ട്.
- പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലുകൾ: അമേരിക്കൻ ഉപരോധം മറികടന്ന് അനധികൃതമായി എണ്ണ കടത്തുന്നു എന്നാരോപിച്ച് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് Stellar Ruby, Asphalt Star, Al Jafzia എന്നീ കപ്പലുകൾ ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തത്.
- ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്: വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ ഇറാനുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാ കപ്പലുകൾക്കും ഒന്നിച്ച് അനുമതി നൽകുന്ന ഒരു 'ബ്ലാങ്കറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്' (Blanket arrangement) നിലവിലില്ലെന്നും ഓരോ കപ്പലിന്റെയും സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് നിലവിൽ യാത്ര സാധ്യമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
- ഊർജ്ജ സുരക്ഷ: ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ, എൽപിജി ഇറക്കുമതിയുടെ 20 ശതമാനത്തോളം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയാണ് വരുന്നത്. അതിനാൽ ഈ പാതയിലെ തടസ്സം ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ മേഖലയെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
1. ഇറാൻ വിട്ടുനൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട കപ്പലുകൾ
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ മുംബൈ തീരത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പിടിച്ചെടുത്ത മൂന്ന് ടാങ്കറുകൾ തിരികെ നൽകണമെന്നാണ് ഇറാന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.
- കപ്പലുകൾ: Stellar Ruby, Asphalt Star, Al Jafzia.
- കാരണം: തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതിനും കടലിൽ വെച്ച് അനധികൃതമായി ഇന്ധനം കൈമാറിയതിനും (Ship-to-ship transfer) ആണ് ഇവയെ പിടികൂടിയത്.
- മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ: കപ്പലുകൾക്ക് പുറമെ അത്യാവശ്യ മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
2. ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര വിജയം
വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ നടത്തിയ നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകളെത്തുടർന്ന് ചില സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്:
- രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് അനുമതി: ഷിവാലിക് (Shivalik), നന്ദാദേവി (Nanda Devi) എന്നീ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ എൽപിജി കപ്പലുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടക്കാൻ ഇറാൻ അനുമതി നൽകി.
- തുടരുന്ന ചർച്ചകൾ: ഇനിയും 22 ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ കൂടി ആ മേഖലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ കപ്പലിന്റെയും സാഹചര്യം പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചാണ് അനുമതി നൽകുന്നത്.
3. ഇന്ത്യയുടെ വെല്ലുവിളികൾ
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചർച്ചകൾ അത്യന്തം സങ്കീർണ്ണമാണ്:
പ്രധാന പോയിന്റ്: "ഇന്ത്യയും ഇറാനും സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ കഷ്ടപ്പാട് തങ്ങളുടേത് കൂടിയാണെന്നുമാണ്" ഇന്ത്യയിലെ ഇറാൻ സ്ഥാനപതി മുഹമ്മദ് ഫതാലി വ്യക്തമാക്കിയത്.
- ഉപരോധം: ഇറാനിയൻ കപ്പലുകൾ വിട്ടയക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധം ലംഘിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുമോ എന്ന ആശങ്ക ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്.
- ഊർജ്ജ ആശ്രിതത്വം: ഇന്ത്യയുടെ 90% എൽപിജി ഇറക്കുമതിയും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയാണ്. അതിനാൽ ഇറാനുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ്.