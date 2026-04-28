ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള കപ്പലിന് നേരെ വെടിവച്ച് ഇറാൻ; 17 പേരും സുരക്ഷിതരെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ

By  Metro Desk Apr 28, 2026, 00:59 IST
ടോഗോ പതാകയേന്തിയ കെമിക്കൽ ടാങ്കർ ഇറാൻ സൈന്യം തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ നാവികരുടെ സുരക്ഷ ഇന്ത്യ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുമായി പോയ ഒരു കപ്പൽ ഇറാൻ സൈന്യം തടഞ്ഞു. കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് വെടിയുതിർത്തു.

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ സംഭവം. മേഖലയിലെ സമുദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധികൃതർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്


തുറമുഖ, ഷിപ്പിംഗ്, ജലപാത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഏപ്രിൽ 25 ന് ഒമാൻ ഔട്ടർ പോർട്ട് പരിധിക്ക് സമീപം എംടി സിലോൺ എന്ന കെമിക്കൽ ടാങ്കർ ഉൾപ്പെട്ട സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

ഇറാനിയൻ തീരസംരക്ഷണ സേന തടഞ്ഞപ്പോൾ കപ്പൽ മറ്റ് കപ്പലുകൾക്കൊപ്പം നീങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഡയറക്ടർ മൻദീപ് സിംഗ് രൺധാവ പറഞ്ഞു.

"അവർ മുന്നറിയിപ്പ് വെടിയുതിർത്തു. എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സുരക്ഷിതരാണ്," അദ്ദേഹം ഒരു മാധ്യമസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു

ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളും ജീവനക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളും ജീവനക്കാരും നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

"പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളെയും ജീവനക്കാരെയും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മേഖലയിലെ എല്ലാ നാവികരും സുരക്ഷിതരാണ്," രൺധാവ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ പതാകയുള്ള കപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സംഭവവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കൺട്രോൾ റൂം സജീവമാണ്, ഒഴിപ്പിക്കലുകൾ നടക്കുന്നു

സംഭവവികാസങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിംഗ് ഒരു കൺട്രോൾ റൂം സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതുവരെ 7,780 കോളുകളും 16,650 ഇമെയിലുകളും കൈകാര്യം ചെയ്തതായും കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാത്രം 25 കോളുകളും 140 ഇമെയിലുകളും ലഭിച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ഏകോപിത ശ്രമങ്ങളിലൂടെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൾഫിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന 12 കപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെടെ 2,770-ലധികം ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്തിച്ചു.

തുറമുഖ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണം

സംഘർഷം രൂക്ഷമായിട്ടും, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള തുറമുഖ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

"എല്ലാ ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളും സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, തിരക്കിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവുമില്ല," രൺധാവ പറഞ്ഞു.

അസ്ഥിരമായ ഈ മേഖലയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സമുദ്ര പങ്കാളികളും സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും ബന്ധം പുലർത്തുന്നതിനാൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

You may like